Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, розповіла про кілька дивних штрафів, які в країні можна отримати за досить звичну для українців річ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.

За що в Іспанії можна отримати штраф?

Виявляється, величезний штраф у 750 євро в Іспанії можна отримати за одну досить незвичну дію – викидання сміття. Виявляється, в Іспанії це потрібно робити за правилами, і мовиться тут навіть не про сортування.

Я про це не знала і часто збирала косі погляди від сусідів,

– поділилася українка.

Виявляється, в Іспанії сміття викидати можна лише після 21:00. Окрім того, нізащо не можна залишати сміття біля контейнера. Якщо ж порушити одне з цих правил, можна попрощатися з 750 євро.

Та такий закон існує не просто так – все через поєднання спеки та органіки, що утворює досить сильний сморід. І для того, аби цього уникнути, сміття потрібно викидати винятково ввечері, коли вже прохолодніше.

Це необов'язково станеться з вами, але вже одного чоловіка оштрафували на 600 євро,

– додала дівчина.

Для того, аби перевірити точно, коли можна викидати сміття, слід звернути увагу на контейнер – часто на ньому пише час, коли можна викидати сміття.

Є в Іспанії ще один штраф, який, щоправда, дуже важко перевірити та довести, але все ж за це порушення можна заплатити чималеньку суму. І стосується він сечовипускання в море.

Штрафи є і вони офіційні. Мені реально цікаво, як вони це перевіряють, і взагалі, чи когось вже штрафували,

– розповіла блогерка.

