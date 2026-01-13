Українка, що вже кілька років живе в Іспанії, розповіла про кілька дивних штрафів, які в країні можна отримати за досить звичну для українців річ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ira.fedoriichuk.
За що в Іспанії можна отримати штраф?
Виявляється, величезний штраф у 750 євро в Іспанії можна отримати за одну досить незвичну дію – викидання сміття. Виявляється, в Іспанії це потрібно робити за правилами, і мовиться тут навіть не про сортування.
Я про це не знала і часто збирала косі погляди від сусідів,
– поділилася українка.
Виявляється, в Іспанії сміття викидати можна лише після 21:00. Окрім того, нізащо не можна залишати сміття біля контейнера. Якщо ж порушити одне з цих правил, можна попрощатися з 750 євро.
Та такий закон існує не просто так – все через поєднання спеки та органіки, що утворює досить сильний сморід. І для того, аби цього уникнути, сміття потрібно викидати винятково ввечері, коли вже прохолодніше.
Це необов'язково станеться з вами, але вже одного чоловіка оштрафували на 600 євро,
– додала дівчина.
Для того, аби перевірити точно, коли можна викидати сміття, слід звернути увагу на контейнер – часто на ньому пише час, коли можна викидати сміття.
Є в Іспанії ще один штраф, який, щоправда, дуже важко перевірити та довести, але все ж за це порушення можна заплатити чималеньку суму. І стосується він сечовипускання в море.
Штрафи є і вони офіційні. Мені реально цікаво, як вони це перевіряють, і взагалі, чи когось вже штрафували,
– розповіла блогерка.
