Українка Наталія, що живе у Франції та має роботу у місцевій компанії, поділилася незвичним елементом побуту французів – там досі досить поширений розрахунок за допомогою чекової книжки, пише 24 Канал з посиланням на nataly.babich.

Як розраховується українка у Франції?

Українка поділилася, що раніше тільки у фільмах бачила, як люди приходять у ресторан, а розраховуються за свою страву, виписуючи такий собі чек. І вона ніколи не замислювалася про те, що це таке та як його можна отримати – аж поки не почала працювати у французькій компанії.

У Франції дуже часто у вакансії можна побачити chèque-vacances, тобто чеки на канікули. І мені пощастило мати такі чеки на канікули – тобто перед канікулами щороку. Щороку я отримувала 300 євро, таку чекову книжечку вартістю 300 євро,

– поділилася українка.

Витрачати гроші з цієї чекової книжки можна практично на все. Працює це просто: потрібно зайти на сайт та подивитися, що можна купити з цією чековою книжкою. А тоді фізично прийти на місце та здійснити покупку.

Виписувати нічого не потрібно – лише відірвати сторінку чекової книжки. Кожна сторінка варта 10 євро. Тобто якщо вам треба витратити 30 євро, потрібно відкріпити 3 чеки. Називаються ці чеки так через те, що це фактично "подарунок" на канікули.

Дуже часто люди беруть з собою такі чекові книжки під час подорожей, аби витрачати гроші на ресторани, музеї, галереї та навіть на деякий транспорт. Чеком, виявляється, можна оплатити також поїздку на потязі чи політ літаком.

Єдиний мінус таких чеків – вам завжди треба бути фізично на місці. Тобто зазвичай дуже складно взяти квитки, наприклад, в музей на місці – бо там дуже багато людей, велика черга, і саме тому люди купляють квитки онлайн. А з такими чеками вам треба прийти фізично на місце і придбати там те, що вам потрібно,

– розповіла українка.

Раніше на таких чеках потрібно було писати ім'я та ставити підпис – але наразі українці на роботі видають чекову книжку, де вже вказані її дані та місце роботи. Сама дівчина вважає, що це може бути досить небезпечним – адже вона добровільно ділиться і своїм ім'ям, і іншими особистими даними.

Що ще розповідають українці за кордоном?