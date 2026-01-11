Украинка Наталья, живущая во Франции и имеющая работу в местной компании, поделилась необычным элементом быта французов – там до сих пор достаточно распространен расчет с помощью чековой книжки, пишет 24 Канал со ссылкой на nataly.babich.

Как рассчитывается украинка во Франции?

Украинка поделилась, что раньше только в фильмах видела, как люди приходят в ресторан, а рассчитываются за свое блюдо, выписывая некий чек. И она никогда не задумывалась о том, что это такое и как его можно получить – пока не начала работать во французской компании.

Во Франции очень часто в вакансии можно увидеть chèque-vacances, то есть чеки на каникулы. И мне повезло иметь такие чеки на каникулы – то есть перед каникулами ежегодно. Ежегодно я получала 300 евро, такую чековую книжечку стоимостью 300 евро,

– поделилась украинка.

Тратить деньги с этой чековой книжки можно практически на все. Работает это просто: нужно зайти на сайт и посмотреть, что можно купить с этой чековой книжкой. А тогда физически прийти на место и осуществить покупку.

Выписывать ничего не нужно – только оторвать страницу чековой книжки. Каждая страница стоит 10 евро. То есть если вам надо потратить 30 евро, нужно открепить 3 чека. Называются эти чеки так из-за того, что это фактически "подарок" на каникулы.

Украинка рассказала, как рассчитывается чековой книжкой: смотрите видео

Очень часто люди берут с собой такие чековые книжки во время путешествий, чтобы тратить деньги на рестораны, музеи, галереи и даже на некоторый транспорт. Чеком, оказывается, можно оплатить также поездку на поезде или полет самолетом.

Единственный минус таких чеков – вам всегда надо быть физически на месте. То есть обычно очень сложно взять билеты, например, в музей на месте – потому что там очень много людей, большая очередь, и именно поэтому люди покупают билеты онлайн. А с такими чеками вам надо прийти физически на место и приобрести там то, что вам нужно,

– рассказала украинка.

Ранее на таких чеках нужно было писать имя и ставить подпись – но сейчас украинцы на работе выдают чековую книжку, где уже указаны ее данные и место работы. Сама девушка считает, что это может быть достаточно опасным – ведь она добровольно делится и своим именем, и другими личными данными.

