Відео з покупками вона опублікувала у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

Авторка ролика розповіла, що відвідала сільський ринок і купила кілька кілограмів овочів, фруктів та зелені. На столі вона розклала:

виноград,

баклажани,

апельсини,

фермерські огірки,

м'яту,

кінзу та кріп.

За її словами, кілограм винограду коштує близько 40 єгипетських фунтів (приблизно 35 гривень), баклажани – 10 фунтів (9 гривень), апельсини – 25 фунтів (22 гривень), огірки – 15 фунтів (13 гривень), а пучки зелені – по 5 фунтів (близько 4 гривень). Загалом за всі покупки жінка заплатила 90 фунтів, що у перерахунку на українську валюту становить близько 80 – 90 гривень.

Якою була реакція соцмереж?

Ролик викликав активне обговорення у коментарях. Деякі користувачі зазначали, що смак місцевих овочів і фруктів відрізняється від українських, інші пояснювали низькі ціни кліматом та можливістю збирати кілька врожаїв на рік. Частина глядачів звернула увагу на арифметику покупок і поцікавилася, як авторці вдалося вкластися у 90 фунтів.

Українка з гумором відповіла, що кілограм винограду насправді коштував дешевше, а вона просто взяла більшу кількість. Також у коментарях порушили тему рівня зарплат у Єгипті. На це авторка зазначила, що дешевими в країні є переважно овочі та фрукти, тоді як інші товари можуть коштувати значно дорожче.

Цікаво! Згідно з даними порталу layboard, середня місячна зарплата в Єгипті у 2025 році становила приблизно 9 000 – 10 000 єгипетських фунтів (приблизно 303 – 340 доларів або ж до 14 500 гривень), хоча реальна оплата значно варіюється залежно від галузі, досвіду та місця роботи. Це середній показник по всій країні, а в приватному та публічному секторах доходи можуть суттєво відрізнятися.

