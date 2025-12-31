Є міста, в яких можна знайти усе – неймовірну архітектуру, неповторну кухню, чарівну атмосферу та чимало визначних місць для відвідування. І Париж – це саме таке місто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тож не дивно, що вже п'ять років поспіль столиця Франції визнається найкращим містом для відвідування.

Цікаво У цій африканській країні пірамід вдвічі більше, ніж у Єгипті

Чому Париж – найкраще місто для подорожі у світі?

Париж відомий своїми незліченними знаковими пам'ятками – Ейфелевою вежею, Нотр-Дамом, Тріумфальною аркою. Окрім того, саме тут можна відвідати чимало музеїв світового класу – а весь Париж відомий як "місто кохання", і особливо популярний серед пар.

Тут можна затишно посидіти у кафе, прогулятися мальовничим узбережжям Сени, а також повечеряти у вишуканому ресторані. А по всьому місту розташовані неймовірні парки та сади.



Париж визнаний найкращим містом для відвідування / Фото Pexels

Особливо цікавий буде Париж гурманам, адже він відомий своєю традиційною кухнею, яку пропустити під час подорожі просто не можна. Знайдуться тут розваги й для любителів моди, адже в Парижі чимало бутиків, антикварних крамниць та ринків вінтажного одягу. І усім туристам неодмінно слід відвідати "Золотий трикутник" – один з найкращих торгових районів Парижа.

Перши візит до французької столиці точно буде чарівним, але по-справжньому Париж зачаровує тим, що туди можна повертатися десятки разів, і у вас ніколи не закінчаться нові місця, які можна побачити.

Тож не дивно, що Париж вже далеко не вперше визнається найкращим містом для відвідування за версією Forbes – і цей рік не став винятком. Здається, туристи також дотримуються схожої думки, адже лише торік Париж відвідали понад 18 мільйонів іноземних туристів.

Що ще слід знати туристам?