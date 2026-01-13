Украинка, что уже несколько лет живет в Испании, рассказала о нескольких странных штрафах, которые в стране можно получить за довольно привычную для украинцев вещь, сообщает 24 Канал со ссылкой на ira.fedoriichuk.

За что в Испании можно получить штраф?

Оказывается, огромный штраф в 750 евро в Испании можно получить за одно довольно необычное действие – выбрасывание мусора. Оказывается, в Испании это нужно делать по правилам, и говорится здесь даже не о сортировке.

Я об этом не знала и часто собирала косые взгляды от соседей,

– поделилась украинка.

Оказывается, в Испании мусор выбрасывать можно только после 21:00. Кроме того, ни за что нельзя оставлять мусор возле контейнера. Если же нарушить одно из этих правил, можно попрощаться с 750 евро.

Украинка рассказала о штрафах в Испании: смотрите видео

И такой закон существует не просто так – все из-за сочетания жары и органики, что образует достаточно сильную вонь. И для того, чтобы этого избежать, мусор нужно выбрасывать исключительно вечером, когда уже прохладнее.

Это необязательно произойдет с вами, но уже одного мужчину оштрафовали на 600 евро,

– добавила девушка.

Для того, чтобы проверить точно, когда можно выбрасывать мусор, следует обратить внимание на контейнер – часто на нем пишет время, когда можно выбрасывать мусор.

Есть в Испании еще один штраф, который, правда, очень трудно проверить и доказать, но все же за это нарушение можно заплатить немаленькую сумму. И касается он мочеиспускания в море.

Штрафы есть и они официальные. Мне реально интересно, как они это проверяют, и вообще, или кого-то уже штрафовали,

– рассказала блогерша.

