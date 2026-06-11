Якщо для своєї ідеальної літньої відпустки ви обрали сонячну Сардинію, перед тим, як пакувати валізи, слід прочитати про усі місцеві правила, пише Euronews. Бо існує дуже велика ймовірність отримати неприємний штраф.

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Які незвичні штрафи є на Сардинії?

Навіть похід на пляж на острові вимагає чималого планування – а все через обмеження, які щороку накладають на відвідувачів.

Крадіжка піску – 3500 євро

Пляж Спьяджа Роза, розташований на віддаленому невеликому острові Буделлі, щодня приваблював тисячі туристів протягом сезону. І рожеві піски настільки красиві, що багато мандрівників намагаються забрати з собою хоча б жменю.

Через це ще в 1990-х роках острів закрили для відвідувачів, і насолодитися пляжами можна хіба що під час прогулянки на човні. Але якщо все ж вдасться потрапити на острів, пісок там краще не брати – штрафи починаються від 500 євро та досягають 3500.

Обмеження кількості відвідувачів

Архіпелаг Ла-Маддалена – це ще одна неймовірна точка для туристів. Та останніми роками острівці стали такі популярні, що на двох пляжах ввели суворі обмеження: влітку на день впускають лише 60 людей.

Мандрівникам потрібно заздалегідь забронювати місце та сплатити 3 євро, аби отримати доступ до пляжів Кала-Котіччо та Кала-Бригантіна. Але це не єдині пляжі, на які накладаються обмеження – подібну практику переймають все більше популярних місць, тож перед відвідуванням краще перевірити умови доступу до моря.

Заборона на пляжні рушники – 100 євро

На західному узбережжі Сардинії розташований розкішний пляж Пелоза – і він відкритий для відвідування тільки обмеженій кількості відвідувачів вдень. Зараз щодня його можуть відвідувати тільки 1500 людей.

Для того, аби позасмагати там, потрібно заплатити 3,50 євро. А рушники можна класти на пісок тільки у випадку, якщо під них підкладуть килимки, що менше затримують пісок. Якщо це правило порушити, доведеться заплатити штраф.

Чосові обмеження

В Ольястрі, на східному узбережжі Сардинії, з великою кількістю туристів справляються іншим чином: на пляжах можна перебувати всього по півтори години.

Де ще для туристів впроваджують штрафи?

Перевірити місцеві правила не завадить і перед відпусткою в Іспанії – там нещодавно запровадили кілька досить суворих і несподіваних заборон. Наприклад, взагалі не можна курити на відкритому повітрі, а за вейпінг у громадських місцях можуть виписати штраф до 2000 євро.

Не вийде також прогулятися містом у купальнику – за це передбачений штраф до 500 євро.