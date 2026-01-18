Чимало туристів приїздять до Іспанії, навіть не підозрюючи про те, що у цій країні за цілком звичні для українців речі можна отримати чималий штраф. Тож перед наступною подорожжю варто перевірити цей список, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

За що можуть оштрафувати в Іспанії?

Підгодівля голубів та котів

В багатьох іспанських містах годувати й голубів, і вуличних котиків заборонено. Якщо поліція зловить на цьому, може виписати чималий штраф.

Телефон за кермом

Українка розповіла, що одного разу отримала штраф за те, що під час їзди за кермом слухала подкаст з відео. Та коли іспанська поліція зупинила її, виявилося, що це все ще рахується за перегляд.

Тому штраф або зараз 100 євро, або якщо пізніше платити – то вже 200. Ми оплатили, бо після Німеччини ми вже звикли платити штрафи,

– поділилася українка.

Займати місце на пляжі

Залишати шезлонг чи парасольку на іспанському пляжі для того, аби зайняти місце, заборонено. Штраф за це незвичне порушення становить 40 – 150 євро. Окрім того, можна поплатитися і за спробу ночівлі на пляжі.

Прогулянки в купальниках

На багатьох популярних курортах Іспанії діє заборона на прогулянки у купальниках поза межами пляжу. Штрафи за порушення правила досить значні – 120 – 600 євро. Окрім того, заборонено купатися у фонтанах.

Ремонт та миття машини на вулиці

Якщо потрібно помити машину в Іспанії, робити на вулиці це точно не варто – можна отримати значний штраф. Те саме стосується й ремонту.

