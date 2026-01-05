Греция – это страна белоснежных пляжей, великолепной архитектуры и древней истории. А также она была признана страной Европы, где коты имеют худшие условия проживания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Где в Греции платят за уход за котами?

К счастью, в Греции есть остров, что серьезно относится к проблеме бездомных котов. А их только там есть более трех тысяч. И еще с 1990-х годов благотворительные организации острова Сирос работают над тем, чтобы регулировать численность популяции, стерилизовать котов и ухаживать за ними.

И сейчас в организации как раз ищут активных и самостоятельных волонтеров, желающих помочь с уходом за кошками по крайней мере в течение месяца. В обмен на пять часов работы пять дней в неделю организация Syros Cats организует для волонтеров бесплатное жилье, завтрак и оплату коммунальных услуг.

Впрочем, доезд до острова, а также расходы на питание в течение пребывания, должны оплатить сами волонтеры. Среди привычных повседневных обязанностей – уборка лотков, работа в саду, отлов бездомных кошек, уход за их шерстью и помощь с лекарствами.

Кроме того, волонтеры должны будут проводить экскурсию по приюту и общаться с посетителями. Больше всего нужны кандидаты, имеющие опыт ветеринарной работы, или же ухода за бездомными котами. Могут отказать волонтерам, моложе 25 лет, ведь они часто не могут иметь достаточного уровня инициативности и самостоятельности.

Также среди требований к кандидатам – быть "толерантными и воспринимать различия в обычаях. расе, пола и убеждениях", ведь в программу принимают кандидатов со всех уголков мира. Каждый волонтер получит отдельную спальню, но им придется делить ванную, кухню и гостиную с еще несколькими волонтерами.

