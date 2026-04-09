Греция следует за Австралией, объявившей о введении подобного законопроекта еще в декабре 2025 года. Говорится о том, что с 1 января 2027 года Греция запретит всем подросткам в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями, пишет Express.

Почему Греция запрещает соцсети для подростков?

Новый запрет, что вступит в силу через год, объясняют защитой психического благополучия детей, и применять его будут независимо от одобрения или разрешения родителей. Сейчас Греция призывает Евросоюз принять ее будущий запрет.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис указал на "однозначные" доказательства того, что чрезмерное время перед экранами, а также алгоритмы соцсетей усиливают тревогу и проблемы со сном среди молодежи. Кроме того, данные Греческого центра безопасного интернета в Афинах показывают, что 75% детей младшего школьного возраста сейчас пользуются соцсетями.

Обсуждают введение такого же запрета и в правительстве Великобритании – там ограничить доступ к соцсетям хотят всем лицам до 16 лет. Также введение запрета рассматривают в в Ирландии и Дании.

Мы решили ввести сложную, но необходимую меру: запретить доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 15 лет. Греция является одной из первых стран мира, которая приняла такое решение,

– заявил премьер-министр Греции в своем видео в тик-токе.

Также Мицотакис подтвердил свое намерение оказать давление на ЕС, чтобы страны-члены последовали этому примеру.

Важно! Введут запрет в Греции через приложение "Kids Wallet", что сейчас уже используется для проверки возраста для покупок алкоголя и табачных изделий. Функции приложения расширят, чтобы фильтровать и ограничивать доступ к соцсетям, пишет Mirror.

Греция не собирается полагаться на платформы, чтобы они заблокировали доступ для подростков. Зато родители будут обязаны установить приложение на все устройства своих детей, чтобы заблокировать доступ на системном уровне. Также приложение должно ограничить доступ подростков к азартным играм онлайн и приложениям для знакомств.

