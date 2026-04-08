Главное статистическое управление Польши провело анализ, охватив количество преступлений в разных городах страны за первые 9 месяцев 2025 года с учетом численности населения. И результаты показали, что Шецин – это самый опасный город во всей стране, пишет InPoland.

Интересно Часть украинцев в Польше дважды получит помощь 800+ в апреле

Какой город в Польше самый опасный?

Исследование показало, что в Шецине показатель преступности на тысячу жителей самый высокий – и при этом очень серьезно превышает показатели других городов страны. Впрочем, также достаточно высокий уровень преступности зафиксировали также и в Катовице и Гожув-Велькопольском.

А вот в Люблине и Белостоке местным жителям и туристам бояться нечего – там уровень преступности незначительный. Зато провинциальным городом с самым высоким качеством жизни признан Жешув.

Впрочем, Шецин – это не единственный город Польши, где туристам стоит проявить определенную осторожность, пишет Travel Safe. В частности, есть еще несколько населенных пунктов, где немало мошенников и преступников.

. Это курортный городок расположен у подножия гор, и его постоянное население составляет всего лишь 27 200 человек. Зимой здесь собирается немало туристов из-за популярных горнолыжных трасс, но из-за статуса курорта здесь также немало воров, и по количеству мелких преступлений именно Закопане имеет самый высокий уровень во всей Польше – 43,7. Лодзь . Этот город расположен в центральной Польше и когда-то был текстильным центром всего региона. Сейчас текстильная фабрика города используется как культурно-художественный центр, а население Лодзи составляет 696 000 человек. В основном туристам здесь стоит беспокоиться именно из-за мелких краж.

Вроцлав. Это – город студентов, ведь насчитывает более 20 университетов. Наиболее известен Вроцлав своей рыночной площадью и невероятно оживленной ночной жизнью. Уровень преступности умеренный – 40,3, но это не значит, что можно забыть об осторожности.

Что еще следует знать украинцам в Польше?