Ожидается, что изменения коснутся не только внешнего вида, но и уровня защиты паспорта. Об этом говорится на сайте польского правительства.
Что изменится в новом паспорте?
Одной из ключевых новаций станет усиление безопасности документа. В частности, рассматривается вариант с повторным изображением владельца на первой странице, что должно усложнить подделку. Также планируется полностью обновить графическое оформление паспорта, сделав его более современным и более функциональным.
Среди интересных идей – создание различных вариантов дизайна для каждого воеводства. В таком случае в паспорте могут появиться изображения достопримечательностей или символов, связанных с конкретным регионом. Это решение должно подчеркнуть культурное многообразие страны и усилить локальную идентичность граждан.
Как пишет Visit Ukraine, еще одно нововведение – возможное уменьшение количества страниц в паспорте. По данным ведомства, много страниц в действующих документах остаются неиспользованными. Уменьшение объема позволит удешевить производство и сделает паспорт более удобным для повседневного использования.
Когда введут новые паспорта?
Планируется, что паспорта нового образца начнут выдавать с января 2029 года. К этому времени власти должны окончательно утвердить дизайн и технические характеристики документа.
Что изменилось для украинцев в Польше с 1 апреля?
- С 1 апреля 2026 года украинцам в Польше нужно получить разрешение CUKR для легального проживания до трех лет, вместо статуса PESEL UKR.
- Оформление разрешения CUKR будет происходить электронно, а для его получения необходимо соответствовать определенным требованиям относительно статуса UKR.