Ожидается, что изменения коснутся не только внешнего вида, но и уровня защиты паспорта. Об этом говорится на сайте польского правительства.

Что изменится в новом паспорте?

Одной из ключевых новаций станет усиление безопасности документа. В частности, рассматривается вариант с повторным изображением владельца на первой странице, что должно усложнить подделку. Также планируется полностью обновить графическое оформление паспорта, сделав его более современным и более функциональным.

Среди интересных идей – создание различных вариантов дизайна для каждого воеводства. В таком случае в паспорте могут появиться изображения достопримечательностей или символов, связанных с конкретным регионом. Это решение должно подчеркнуть культурное многообразие страны и усилить локальную идентичность граждан.

Как пишет Visit Ukraine, еще одно нововведение – возможное уменьшение количества страниц в паспорте. По данным ведомства, много страниц в действующих документах остаются неиспользованными. Уменьшение объема позволит удешевить производство и сделает паспорт более удобным для повседневного использования.



Что изменится в новом паспорте

Когда введут новые паспорта?

Планируется, что паспорта нового образца начнут выдавать с января 2029 года. К этому времени власти должны окончательно утвердить дизайн и технические характеристики документа.

