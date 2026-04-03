Чтобы посетить Польшу для работы, гражданам Грузии, Колумбии и Венесуэлы уже совсем скоро придется получать визу, пишет InPoland.
Интересно Необычно, но красиво: как празднуют Пасху в Польше
Для каких стран Польша отменит безвизовый режим?
В оценке регуляторного воздействия указано, что по сравнению с другими странами, с которыми Польша имеет безвизовый режим, въезд в страну граждан Венесуэлы, Колумбии и Грузии связан с более высоким риском злоупотреблений, нарушений относительно рабочего назначения и проживания, а также с ростом количества депортаций.
Авторы проекта утверждают, что данные четко свидетельствуют: граждане этих трех стран безвизовый режим систематически используют вопреки его целевому назначению, в том числе и для незаконного трудоустройства.
Это решение не закрывает доступ к польскому рынку труда, а, наоборот, упорядочивает его, четко связывая трудоустройство с контролируемым и проверенным видом на жительство, одновременно ограничивая миграционные риски и угрозы общественному порядку,
– говорится в проекте.
Ранее граждане этих стран могли работать в Польше после въезда по 90-дневному безвизовому режиму Шенгенской зоны, если работодатель получил разрешение на работу типа А. Впрочем, новый проект должен закрыть эту лазейку, пишет VisaHQ.
Что еще следует знать украинцам в Польше?
Уже с 1 апреля украинцы должны оформить карту CUKR для легального проживания и трудоустройства в Польше в течение трех лет. Кто может претендовать на карту побыту, мы уже рассказывали ранее.
Кроме того, в Польше уже готовятся новые образцы паспортов с усиленной защитой и обновленным дизайном. Их начнут выдавать уже с января 2029 года.