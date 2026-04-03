Чтобы посетить Польшу для работы, гражданам Грузии, Колумбии и Венесуэлы уже совсем скоро придется получать визу, пишет InPoland.

Интересно Необычно, но красиво: как празднуют Пасху в Польше

Для каких стран Польша отменит безвизовый режим?

В оценке регуляторного воздействия указано, что по сравнению с другими странами, с которыми Польша имеет безвизовый режим, въезд в страну граждан Венесуэлы, Колумбии и Грузии связан с более высоким риском злоупотреблений, нарушений относительно рабочего назначения и проживания, а также с ростом количества депортаций.

Авторы проекта утверждают, что данные четко свидетельствуют: граждане этих трех стран безвизовый режим систематически используют вопреки его целевому назначению, в том числе и для незаконного трудоустройства.

Это решение не закрывает доступ к польскому рынку труда, а, наоборот, упорядочивает его, четко связывая трудоустройство с контролируемым и проверенным видом на жительство, одновременно ограничивая миграционные риски и угрозы общественному порядку,

– говорится в проекте.

Ранее граждане этих стран могли работать в Польше после въезда по 90-дневному безвизовому режиму Шенгенской зоны, если работодатель получил разрешение на работу типа А. Впрочем, новый проект должен закрыть эту лазейку, пишет VisaHQ.

Что еще следует знать украинцам в Польше?