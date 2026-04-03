Аби відвідати Польщу для роботи, громадянам Грузії, Колумбії та Венесуели вже зовсім скоро доведеться отримувати візу, пише InPoland.

Для яких країн Польща скасує безвізовий режим?

В оцінці регуляторного впливу зазначено, що порівняно з іншими країнами, з якими Польща має безвізовий режим, в'їзд до країни громадян Венесуели, Колумбії та Грузії пов'язаний із вищим ризиком зловживань, порушень щодо робочого призначення та проживання, а також зі зростанням кількості депортацій.

Автори проєкту стверджують, що дані чітко свідчать: громадяни цих трьох країн безвізовий режим систематично використовують всупереч його цільовому призначенню, зокрема для незаконного працевлаштування.

Це рішення не закриває доступ до польського ринку праці, а, навпаки, впорядковує його, чітко пов’язуючи працевлаштування з контрольованим та перевіреним дозволом на проживання, одночасно обмежуючи міграційні ризики та загрози громадському порядку,

– мовиться в проєкті.

Раніше громадяни цих країн могли працювати у Польщі після в'їзду за 90-денним безвізовим режимом Шенгенської зони, якщо роботодавець отримав дозвіл на роботу типу А. Утім, новий проєкт має закрити цю лазівку, пише VisaHQ.

