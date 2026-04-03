Як проходить святкування Великодня у Польщі та чим воно відрізняється від українських звичаїв – розповіло видання Culture.pl.
Які традиції існують в Польщі на Великдень?
- Освячення кошиків: Święconka
Однією з головних традицій є освячення великоднього кошика, яке відбувається у Велику суботу. Поляки готують спеціальний кошик – święconka – і несуть його до костелу. У нього кладуть:
- яйця (символ життя);
- ковбасу або шинку;
- хрін;
- хліб;
- сіль;
- паску або іншу випічку.
Цікаво, що польські кошики зазвичай менші, ніж українські, і мають більш символічний набір продуктів.
- Великодній сніданок
Святкування розпочинається у неділю з родинного сніданку. Перед тим, як сісти за стіл, члени родини обмінюються побажаннями та діляться освяченим яйцем – це символ миру, єдності та добробуту. На столі традиційно можна побачити:
- білу ковбасу (biała kiełbasa);
- журек – кислий суп із ковбасою та яйцем;
- фаршировані яйця;
- різноманітні м'ясні страви;
Ну і куди ж без великодньої бабки на десерт.
Як виглядає Великодній сніданок у Польщі
- Śmigus-Dyngus: обливання водою
Як пише Study in Poland, другий день Великодня, який називають Великоднім понеділком, у Польщі проходить дуже весело. Його ще називають Śmigus-Dyngus. У цей день заведено обливати одне одного водою. Особливо активно це робить молодь – іноді це перетворюється на справжні водяні баталії на вулицях. Традиція символізує очищення, оновлення та прихід весни.
Для поляків Великдень – це насамперед час для родини. У ці дні прийнято:
- відвідувати близьких;
- проводити час разом за столом;
- відкладати робочі справи.
Багато магазинів і закладів у цей період зачинені, що ще більше підкреслює значення свята.
Чим відрізняється від українських традицій?
Попри схожість, є і відмінності:
- у Польщі не носять великі кошики до храму;
- немає звичаю нічної служби, як у православній традиції;
- більше уваги приділяють саме сніданку в неділю;
- понеділок – значно активніший і веселий.
Великдень у Польщі – це поєднання глибокої релігійності, родинного тепла і веселих традицій. Незважаючи на культурні відмінності, головна суть свята залишається спільною – радість, відродження і єдність.
Цікаво! У 2026 році католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а православні – 12 квітня. Різниця в датах святкування Великодня зумовлена різними календарями: католики використовують григоріанський, а православні – юліанський.