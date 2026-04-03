Як проходить святкування Великодня у Польщі та чим воно відрізняється від українських звичаїв – розповіло видання Culture.pl.

Які традиції існують в Польщі на Великдень?

Освячення кошиків: Święconka

Однією з головних традицій є освячення великоднього кошика, яке відбувається у Велику суботу. Поляки готують спеціальний кошик – święconka – і несуть його до костелу. У нього кладуть:

яйця (символ життя);

ковбасу або шинку;

хрін;

хліб;

сіль;

паску або іншу випічку.

Цікаво, що польські кошики зазвичай менші, ніж українські, і мають більш символічний набір продуктів.

Великодній сніданок

Святкування розпочинається у неділю з родинного сніданку. Перед тим, як сісти за стіл, члени родини обмінюються побажаннями та діляться освяченим яйцем – це символ миру, єдності та добробуту. На столі традиційно можна побачити:

білу ковбасу (biała kiełbasa);

журек – кислий суп із ковбасою та яйцем;

фаршировані яйця;

різноманітні м'ясні страви;

Ну і куди ж без великодньої бабки на десерт.



Як виглядає Великодній сніданок у Польщі / Фото Unsplash

Śmigus-Dyngus: обливання водою

Як пише Study in Poland, другий день Великодня, який називають Великоднім понеділком, у Польщі проходить дуже весело. Його ще називають Śmigus-Dyngus. У цей день заведено обливати одне одного водою. Особливо активно це робить молодь – іноді це перетворюється на справжні водяні баталії на вулицях. Традиція символізує очищення, оновлення та прихід весни.

Для поляків Великдень – це насамперед час для родини. У ці дні прийнято:

відвідувати близьких;

проводити час разом за столом;

відкладати робочі справи.

Багато магазинів і закладів у цей період зачинені, що ще більше підкреслює значення свята.

Чим відрізняється від українських традицій?

Попри схожість, є і відмінності:

у Польщі не носять великі кошики до храму;

немає звичаю нічної служби, як у православній традиції;

більше уваги приділяють саме сніданку в неділю;

понеділок – значно активніший і веселий.

Великдень у Польщі – це поєднання глибокої релігійності, родинного тепла і веселих традицій. Незважаючи на культурні відмінності, головна суть свята залишається спільною – радість, відродження і єдність.

Цікаво! У 2026 році католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а православні – 12 квітня. Різниця в датах святкування Великодня зумовлена різними календарями: католики використовують григоріанський, а православні – юліанський.