Українці для того, аби отримати статус CUKR, мають зберігати статус UKR і станом на 4 червня 2025 року, і на момент подання заявки на нову карту, пише InPoland.

Що таке карта CUKR та навіщо вона потрібна?

Вже зараз українці зі статусом PESEL UKR можуть подаватися на отримання карти побиту терміном дії на 3 роки, пише gov.pl. Цей дозвіл дає можливість легально проживати у країні, доступ до ринку праці без додаткових дозволів та можливість вести бізнес на тих же умовах, що й громадяни Польщі.

Окрім того, період проживання у Польщі з карткою CUKR враховується для майбутнього отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Що робити українцям, щоб отримати карту CUKR?

Окрім безперервного статусу PESEL UKR, що має зберігатися протягом 365 днів, є ще одна дуже важлива умова: подавати документ можна тільки через 30 днів після в'їзду до Польщі. Термін обов'язковий та слугує, аби підтвердити легальність перебування людини та стабільність статусу заявника.

Тож важливо планувати подачу документів заздалегідь, аби дотриматися встановлених правил, а також уникнути можливих затримок у розгляді.

Важливо! Українцям, що мають сумніви щодо безперервності статусу UKR, радять звертатися до місцевих органів соціальної підтримки, чи до профільних організацій. Там допоможуть і перевірити документи, і підтвердити легальність перебування у країні.

