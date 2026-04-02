Украинцы для того, чтобы получить статус CUKR, должны сохранять статус UKR и по состоянию на 4 июня 2025, и на момент подачи заявки на новую карту, пишет InPoland.

Что такое карта CUKR и зачем она нужна?

Уже сейчас украинцы со статусом PESEL UKR могут подаваться на получение карты побыту сроком действия на 3 года, пишет gov.pl. Это разрешение дает возможность легально проживать в стране, доступ к рынку труда без дополнительных разрешений и возможность вести бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши.

Кроме того, период проживания в Польше с карточкой CUKR учитывается для будущего получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

Что делать украинцам, чтобы получить карту CUKR?

Кроме непрерывного статуса PESEL UKR, который должен сохраняться в течение 365 дней, есть еще одно очень важное условие: подавать документ можно только через 30 дней после въезда в Польшу. Срок обязательный и служит, чтобы подтвердить легальность пребывания человека и стабильность статуса заявителя.

Поэтому важно планировать подачу документов заранее, чтобы соблюсти установленные правила, а также избежать возможных задержек в рассмотрении.

Важно! Украинцам, сомневающимся в непрерывности статуса UKR, советуют обращаться в местные органы социальной поддержки, или в профильные организации. Там помогут и проверить документы, и подтвердить легальность пребывания в стране.

