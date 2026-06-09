Основатель аналитической платформы Resurgram Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что Украина проводит свою политику национальной памяти. В этом контексте чрезвычайно важно иметь собственных героев и исторических фигур. И трудно понять, как именно это вообще касается Польши. Это не является нашей проблемой.

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Почему в Польше снова заговорили о Волынской трагедии?

По словам Корниенко, Украина не рассказывает полякам, как им относиться к Армии Крайовой или Юзефу Пилсудскому и другим фигурам, которые являются достаточно противоречивыми с точки зрения украинской историографии.

Мы можем вспомнить ту же операцию "Висла" и объединять украинцев вокруг агрессивной по отношению к Польше темы. Но это неправильный подход к добрососедству. Мы не в слабой позиции сейчас. В Европе есть понимание относительно потребностей Украины. Польша может ситуативно сделать определенные неприятные шаги. Но они будут ситуативными. Польша формировала через Украину себе восточноевропейское лидерство,

– отметил Корниенко.

Почему в Польше возмутились из-за названия украинского подразделения: смотрите видео 24 Канала

К теме вокруг Волынской трагедии совсем "неожиданно" присоединился президент Польши Кароль Навроцкий. Это его попытка поднять себе рейтинги, которые понемногу поползли вниз.

У него закончился электоральный "медовый месяц". Теперь ему нужны определенные результаты во внутренней политике. А они достаточно критические. Поэтому там взялись за политизированные вещи. И присвоение названия не является проблемой. Там нашли бы другую проблему,

– подчеркнул Корниенко.

К тому же Украина не может выстраивать внутреннюю политику, учитывая то, как ее будут воспринимать в Польше. А также наше государство не рассказывает полякам, кого им считать национальными героями.

Что известно о конфликте в Польше?

Президент Владимир Зеленский присвоил в мае одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА. Это вызвало большое раздражение в Польше.

К примеру, тамошний президент Кароль Навроцкий уже требует, чтобы Зеленского лишили ордена Белого Орла, который ему вручили в 2023 году. Это – самая выдающаяся государственная награда Польши.

Премьер Польши Дональд Туск призвал Зеленского и Навроцкого провести откровенный разговор. По его словам, обострение между странами не принесет пользы ни украинцам, ни полякам. От этого выиграет только Россия.