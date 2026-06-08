Об этом Туск написал в понедельник, 8 мая, в соцсети Х.

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Туск призвал лидеров Польши и Украины к разговору

По словам польского премьера, дипломатические усилия по скандалу о присвоении одному из подразделений ССО наименование в честь "Героев УПА" не дали результатов.

Он призвал президентов Украины и Польши провести прямой и откровенный разговор,

подчеркнув, что напряженность между странами играет в пользу России.

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Сотрудничество лежит в интересах обоих наших государств и народов, а конфликт – в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для нас всех,

– написал Туск.

Поддержал позицию премьера Польши и глава украинского МИД Андрей Сибига. Он отметил, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

Заметим, в понедельник, 8 июня, запланировано заседание капитула ордена Белого Орла. Навроцкий инициировал вынесение на рассмотрение вопроса о возможном лишении президента Украины Зеленского государственной награды.