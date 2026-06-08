Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в команде Офиса Президента.

К теме Завершить боевые действия до зимы: Буданов раскрыл главную цель Зеленского

Чем закончились переговоры Буданова в Польше?

Собеседник издания отметил, что во время поездки в Польшу Буданов провел как публичные, так и закрытые встречи. Кроме продолжения стратегического партнерства, стороны обсуждали проблемные аспекты в сфере исторической памяти, которые периодически возникают между государствами.

В результате работы руководителя Офиса Президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно, с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам,

– рассказывает источник.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По его словам, речь шла о значительно более сложных вопросах, чем отдельные наградные или символические споры. Украина, подчеркнул он, остается настроенной на развитие конструктивного стратегического сотрудничества, однако в то же время готова реагировать на неконструктивные шаги и отстаивать собственные государственные интересы и идентичность.

Обратите внимание! Советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил 24 Каналу, что ОП не комментирует информацию о результатах визита Кирилла Буданова в Польшу.

Напомним, Кирилл Буданов не анонсировал свой визит в Польшу. 5 июня о встрече встрече главы ОП и госсекретаря Марцина Босацкого сообщил польский МИД, они обсудили вопрос присвоения одному из подразделений ССО наименование в честь "Героев УПА" и украинские предложения по урегулированию ситуации, сложившейся ситуации.

Позже Буданов встретился с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Польский министр отметил, что озвучил Буданову ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА.