Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в команді Офісу Президента.

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Чим закінчилися переговори Буданов у Польщі?

Співрозмовник видання зазначив, що під час поїздки до Польщі Буданов провів як публічні, так і закриті зустрічі. Окрім продовження стратегічного партнерства, сторони обговорювали проблемні аспекти у сфері історичної пам’яті, які періодично виникають між державами.

У результаті роботи керівника Офісу Президента та всієї команди найгірший сценарій вдалось зупинити, звісно, з урахуванням наших національних інтересів та з повагою до партнерів,

– розповідає джерело.

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За його словами, йшлося про значно складніші питання, ніж окремі нагородні чи символічні суперечки. Україна, підкреслив він, залишається налаштованою на розвиток конструктивної стратегічної співпраці, однак водночас готова реагувати на неконструктивні кроки та відстоювати власні державні інтереси й ідентичність.

Зверніть увагу! Радник президента України Дмитро Литвин зазначив 24 Каналу, що ОП не коментує інформацію щодо результатів візиту Кирила Буданова у Польщу.

Нагадаємо, Кирило Буданов не анонсував свій візит у Польщу. 5 червня про зустріч очільника ОП та держсекретаря Марціна Босацького повідомило польське МЗС, вони обговорили питання присвоєння одному з підрозділів ССО найменування на честь "Героїв УПА" та українські пропозиції щодо врегулювання ситуації, що склалась.

Пізніше Буданов зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Польський міністр зазначив, що озвучив Буданову очікування Польщі щодо рішення назвати одну з військових частин на честь УПА.