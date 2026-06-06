Косіняк-Камиш на своїй сторінці в X опісля прокоментував, як пройшла розмова.

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Що сказав Косіняк-Камиш Буданову?

Косіняк-Камиш зазначив, що Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки.

"Але коли йдеться про питання історії, ми повинні говорити одне одному правду, бо тільки тоді ми можемо будувати майбутнє", – написав він на своїй сторінці.

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Польський міністр додав, що озвучив Буданову очікування Польщі щодо рішення назвати одну з військових частин на честь УПА.

Пам'ять про жертв Волині не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна переступити,

– заявив Косіняк-Камиш.

Раніше він обіцяв зробити все, щоб скасувати це рішення про підрозділ ССО.

Як реагують поляки?

Польський президент Навроцький через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА" зібрався домагатися позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі. А експосол Польщі в Україні Бартош Цихоцький відмовився від державної нагороди, врученої Зеленським у 2022.

А у польському Любліні зняли з ратуші український прапор, що майорів з 2022 року на знак солідарності.

Через скандал у Польщі також раптом заговорили про блокування вступу України в ЄС. Лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак, що це має тривати, поки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії.