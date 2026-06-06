Про це повідомляє RMF24.

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У чому Туск звинуватив Україну?

Дональд Туск повідомив, що польська сторона підтримує контракти з українським керівництвом, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і керівником Офісу президента Кирилом Будановим для врегулювання ситуації.

Українська сторона сама призвела до цієї проблеми, тому нехай тепер шукає рішення… Наразі вся відповідальність лежить на українській стороні, щоб якось залагодити цей абсолютно непотрібний конфлікт історичних інтерпретацій,

– заявив він.

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За його словами, він розуміє реакцію президента Польщі Кароля Навроцького на присвоєння одному з українських підрозділів почесного найменування імені "Героїв УПА", проте додав, що особисто, ймовірно, відреагував би інакше.

"Я розумію, що українці вшановуватимуть пам’ять тих, хто боровся проти радянського загарбника, але я не зрозумів би, якби вони водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків", – наголосив польський прем'єр-міністр.

Як це може вплинути на вступ до ЄС?

Водночас Дональд Туск заявив, що Польща та Європейський Союз дотримуються позиції, що країни-кандидати на вступ до ЄС повинні виконати всі необхідні вимоги та відповідати встановленим критеріям членства у блоці.

Підтримка та допомога Польщі та інших європейських держав, але особливо Польщі, для України – це те, що нашим сусідам слід дуже поважати. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то це означатиме, що не емпатія, а жорсткий бізнес визначатиме наші відносини,

– резюмував він.

Зауважимо, що наразі Кирило Буданов перебуває у Польщі з неанонсованим візитом, у нього запланована низка зустрічей з представниками влади, зокрема щодо ситуації навколо найменування спецпідрозділу "Героїв УПА".