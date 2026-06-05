Водночас польський урядовець наголосив, що підтримка України у війні проти Росії залишається незмінною. Про це він сказав у відеозверненні, на сторінці Міністерства оборони Польщі.

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Чому Польща виступила проти назви "Герої УПА"?

За словами міністра, від початку повномасштабного вторгнення Росії Польща була одним із головних союзників України та надавала військову, політичну і гуманітарну підтримку.

Бо ми знаємо, що вільна Україна – це також безпека Польщі та всієї нашої частини Європи. Але саме тому я мушу чітко сказати: рішення про надання українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА викликає у Польщі глибокий біль, занепокоєння та протест,

– заявив польський міністр.

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Міністр Польщі відреагував на присвоєння підрозділу ЗСУ назви "Героїв УПА": дивіться відео

Він зазначив, що розуміє сприйняття УПА частиною українського суспільства як символу боротьби проти радянської влади та боротьби за незалежність. Однак у Польщі, за його словами, діяльність Української повстанської армії асоціюється насамперед із трагедією польського населення на Волині.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не покладає відповідальність за ті події на весь український народ і окремо згадав українців, які під час Волинської трагедії рятували поляків, назвавши їх справжніми героями.

Глава Міноборони висловив переконання, що сучасна Україна має достатньо власних героїв нинішньої війни проти Росії, чиї імена можуть стати символами для військових підрозділів.

Їхня відвага війде в історію. Їм не потрібні покровителі, які роз'єднують союзників,

– сказав Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що допомога Польщі Україні не означає відмови Варшави від власної історичної пам'яті. За його словами, польська сторона очікує поваги до пам'яті жертв Волинської трагедії та закликає Київ знайти таку форму вшанування військових, яка не стане причиною нових суперечок між країнами.

"Про приниження України не йдеться. Йдеться про прояв зрілості, відповідальності та поваги до народу, який у найважчий момент підтримав Україну", – наголосив міністр.

Через що виник скандал?

Раніше президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Збройних сил України почесне найменування "Героїв УПА".

У відповідному указі зазначалося, що рішення ухвалене для відновлення історичних традицій українського війська та з огляду на бойові заслуги підрозділу.

Рішення викликало дискусію в Польщі. Його вже розкритикував президент Польщі Кароль Навроцький. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав не допустити загострення суперечки між Києвом і Варшавою через історичні питання, наголосивши, що від конфлікту між союзниками може виграти лише третя сторона.

Своєю чергою українське МЗС також відреагувало на заяви польських політиків щодо присвоєння підрозділу назви "Героїв УПА".