Про це повідомляє Польське агенство повітряного руху.

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Що передбачає режим закриття повітряного простору?

Нова зона EP R131 запроваджується на запит Оперативного командування Збройних сил Польщі та замінює попередню EP R130. Обмеження діятимуть у східній частині країни з рівня землі до FL95 (приблизно 3 кілометрів) і охоплюватимуть смугу шириною орієнтовно 20 – 50 кілометрів углиб території Польщі.

Важливо, що це рішення не впливає на комерційні пасажирські авіарейси, які виконуються на значно більшій висоті.

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Згідно з повідомленням PAŻP, у зоні з 10 червня до 9 вересня 2026 року діятимуть різні правила залежно від часу доби. Вночі встановлюється повна заборона польотів, окрім військової авіації та окремих погоджених операцій. Вдень дозволяються лише визначені категорії польотів за суворих умов контролю.

Зокрема, йдеться про:

повітряні судна з поданим планом польоту та справним транспондером;

державну, рятувальну та медичну авіацію (SAR, MEDEVAC);

окремі польоти, погоджені з Центром повітряних операцій;

цивільні безпілотники в межах дозволених процедур.

Також передбачено механізм оперативного управління зоною: у разі потреби польоти можуть бути зупинені протягом приблизно 25 хвилин після відповідного рішення координатора.

Варто зауважити, запровадження EP R131 є плановим продовженням прикордонної зони авіаційної безпеки, яка діяла й раніше, та не означає "закриття неба" над східною Польщею. Рішення має технічний характер і спрямоване на контроль малої авіації в прикордонному регіоні.

Чи готується Польща до наступу Білорусі?

У Польщі на тлі повідомлень про спільні військові навчання з Францією та зміцнення східного флангу НАТО обговорюють ризики можливого загострення з боку Білорусі. Офіційно Варшава не заявляє про підготовку до конкретного наступу, однак послідовно посилює оборонні спроможності поблизу кордону.

Йдеться про регулярні навчання, розгортання систем спостереження та розвиток інфраструктури для швидкого реагування. Польща разом із союзниками по НАТО розглядає сценарії гіпотетичних загроз, включно з можливим використанням білоруської території Росією у військових цілях.

Водночас Варшава наголошує, що всі дії мають виключно оборонний характер і спрямовані на стримування потенційної агресії. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслює, що країна зміцнює співпрацю з Францією та іншими союзниками для підвищення рівня безпеки.

Окремі експерти зазначають, що активність Польщі є реакцією на загальну нестабільність у регіоні, а не ознакою підготовки до війни. У Варшаві підкреслюють, що головною метою залишається недопущення ескалації та стримування можливих загроз зі сходу.