Об этом сообщает Польское агентство воздушного движения.

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Что предусматривает режим закрытия воздушного пространства?

Новая зона EP R131 вводится по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши и заменяет предыдущую EP R130. Ограничения будут действовать в восточной части страны с уровня земли до FL95 (примерно 3 километров) и охватывать полосу шириной ориентировочно 20 – 50 километров вглубь территории Польши.

Важно, что это решение не влияет на коммерческие пассажирские авиарейсы, которые выполняются на значительно большей высоте.

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Согласно сообщению PAŻP, в зоне с 10 июня по 9 сентября 2026 года будут действовать разные правила в зависимости от времени суток. Ночью устанавливается полный запрет полетов, кроме военной авиации и отдельных согласованных операций. Днем разрешаются только определенные категории полетов при строгих условиях контроля.

В частности, речь идет о:

воздушных судах с поданным планом полета и исправным транспондером;

государственной, спасательной и медицинской авиации (SAR, MEDEVAC);

отдельные полеты, согласованные с Центром воздушных операций;

гражданские беспилотники в пределах разрешенных процедур.

Также предусмотрен механизм оперативного управления зоной: в случае необходимости полеты могут быть остановлены в течение примерно 25 минут после соответствующего решения координатора.

Стоит заметить, введение EP R131 является плановым продолжением пограничной зоны авиационной безопасности, которая действовала и раньше, и не означает "закрытие неба" над восточной Польшей. Решение носит технический характер и направлено на контроль малой авиации в приграничном регионе.

Готовится ли Польша к наступлению Беларуси?

В Польше на фоне сообщений о совместных военных учениях с Францией и укрепления восточного фланга НАТО обсуждают риски возможного обострения со стороны Беларуси. Официально Варшава не заявляет о подготовке к конкретному наступлению, однако последовательно усиливает оборонительные возможности вблизи границы.

Речь идет о регулярных учениях, развертывание систем наблюдения и развитие инфраструктуры для быстрого реагирования. Польша вместе с союзниками по НАТО рассматривает сценарии гипотетических угроз, включая возможное использование белорусской территории Россией в военных целях.

В то же время Варшава отмечает, что все действия носят исключительно оборонительный характер и направлены на сдерживание потенциальной агрессии. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркивает, что страна укрепляет сотрудничество с Францией и другими союзниками для повышения уровня безопасности.

Отдельные эксперты отмечают, что активность Польши является реакцией на общую нестабильность в регионе, а не признаком подготовки к войне. В Варшаве подчеркивают, что главной целью остается недопущение эскалации и сдерживание возможных угроз с востока.