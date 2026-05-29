Никто не хотел обидеть поляков. Для бойцов ССО, которые инициировали переименование своего подразделения, УПА символизирует исключительно противостояние имперской политике Москве. Об этом в комментарии журналистам сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Как в МИД Украины отреагировали на критику со стороны Польши?

Тихий заявил, что в Киеве сожалеют из-за этого скандала, ведь последние полтора года Украина и Польша, наоборот, пытались улучшить диалог и совместно работали над сложными историческими вопросами.

По его словам, за это время страны возобновили процесс поиска и эксгумации жертв Волынской трагедии, а также вернули к работе Конгресс историков.

В МИД подчеркнули, что дискуссии о прошлом должны основываться на фактах и профессиональном подходе, ведь конфликты между украинцами и поляками выгодны прежде всего Москве.

Тихий признал, что в истории Украины и Польши были как общие победы, так и трагические страницы. В частности, речь идет о преступлениях против гражданских во время Второй мировой войны, которые совершали как украинские, так и польские военные.

Украина, по словам представителя, не избегает сложных тем и продолжает диалог с польской стороной по историческим вопросам без политизации.

Также в МИД подчеркнули, что споры из-за прошлого не должны ослабить сотрудничество Киева и Варшавы в противостоянии российской агрессии. Украинская сторона поблагодарила Польшу за поддержку с первых дней полномасштабной войны.

Что этому предшествовало?

Решение Зеленского о присвоении подразделению ССО имени "Герои УПА" вызвало резкую критику нынешнего и бывшего польского руководства.

Так, заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий выразил протест послу Украины Василию Боднарю. Там объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий требует лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

На это остро отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он напомнил, что Зеленский получил награду в 2023 году от тогдашнего президента Польши Анджей Дуда от имени украинского народа и военных.

Садовый заявил, что будет "интересно посмотреть", как Навроцкий будет пытаться забрать орден у украинских военных. Ведь он ни разу не посещал Украину во время войны.

Садовый призвал польских политиков меньше спорить из-за названий украинских подразделений и больше поддерживать украинское войско, которое сдерживает российскую агрессию.