Причиной этого стало решение украинского лидера присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА, передает Onet.

Почему у Зеленского хотят забрать орден?

Еще 5 апреля 2023 года тогдашний польский президент Анджей Дуда во время визита Владимира Зеленского в Варшаву наградил украинского лидера высшей государственной наградой страны – орденом Белого Орла.

Впрочем, нынешний президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении поставить вопрос о лишении Владимира Зеленского. По его словам, соответствующую проблему могут рассмотреть уже в течение июня.

"8 июня состоится заседание капитула ордена Белого Орла. Я предложил включить в повестку дня вопрос о лишении ордена президента Украины Владимира Зеленского", – подчеркнул Навроцкий.

Он раскритиковал решение президента Владимира Зеленского присвоить одному из украинских подразделений почетное наименование в честь Героев УПА, и назвал его дополнительным аргументом для российской пропаганды.

Я очень критически оцениваю это решение,

– сказал польский президент.

Что говорит Туск?

Премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на подобное потенциальное обострение между Киевом и Варшавой и намерения Кароля Навроцкого, призвал обе стороны сохранять спокойствие и не прибегать к такой "эскалации".

Если мы будем ссориться из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее. Президент Украины должен наконец это понять. Поляки также. Пока не поздно,

– написал он в соцсети Х.

Кстати, еще раньше Силы специальных операций ВСУ почтили память ветеранов ОУН и УПА, в частности бывшего связного Федора Наритника, медика Марию Бойко-Хованец и хозяйственную Прасковью Метинскую-Семчук. Они получили почетные нагрудные знаки Командующего ССО "Волчья стая".