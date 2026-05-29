Ніхто не хотів образити поляків. Для бійців ССО, які ініціювали перейменування свого підрозділу, УПА символізує виключно протистояння імперській політиці Москві. Про це у коментарі журналістам сказав речник МЗС Георгій Тихий.

Як у МЗС України відреагували на критику з боку Польщі?

Тихий заявив, що в Києві шкодують через цей скандал, адже останні півтора року Україна та Польща, навпаки, намагалися покращити діалог і спільно працювали над складними історичними питаннями.

За його словами, за цей час країни відновили процес пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії, а також повернули до роботи Конгрес істориків.

У МЗС наголосили, що дискусії про минуле мають ґрунтуватися на фактах і професійному підході, адже конфлікти між українцями та поляками вигідні насамперед Москві.

Тихий визнав, що в історії України та Польщі були як спільні перемоги, так і трагічні сторінки. Зокрема, йдеться про злочини проти цивільних під час Другої світової війни, які чинили як українські, так і польські військові.

Україна, за словами речника, не уникає складних тем і продовжує діалог із польською стороною щодо історичних питань без політизації.

Також у МЗС підкреслили, що суперечки через минуле не повинні послабити співпрацю Києва та Варшави у протистоянні російській агресії. Українська сторона подякувала Польщі за підтримку з перших днів повномасштабної війни.

Що цьому передувало?

Рішення Зеленського щодо присвоєння підрозділу ССО імені "Герої УПА" викликало різку критику нинішнього і колишнього польського керівництва.

Так, заступик глави МЗС Польщі Марчин Босацький висловив протест послу України Василю Боднарю. Там пояснили, що цей крок є болючим для поляків.

Окрім того, президент Польщі Кароль Навроцький вимагає позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

На це гостро відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він нагадав, що Зеленський отримав нагороду у 2023 році від тодішнього президента Польщі Анджей Дуда від імені українського народу та військових.

Садовий заявив, що буде "цікаво подивитися", як Навроцький намагатиметься забрати орден в українських військових. Адже він жодного разу не відвідував Україну під час війни.

Садовий закликав польських політиків менше сперечатися через назви українських підрозділів і більше підтримувати українське військо, яке стримує російську агресію.