На пропозицію польського лідера відреагував мер Львова Андрій Садовий.

Дивіться також Навроцький вимагає забрати орден у Зеленського через підрозділ ССО імені Героїв УПА

Як відреагував Садовий на слова Навроцького?

Андрій Садовий нагадав, що Орден Білого Орла – найвища державна нагорода Польщі – Володимир Зеленський отримав у 2023 році. Його вручив тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Тоді український лідер наголосив, що "приймає її від імені українського народу та українського війська".

Однак Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського цієї нагороди. Причина – рішення присвоїти елітному українському підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Цікаво буде подивитися, як пан Навроцький їхатиме забирати цю нагороду в українських військових. Наразі він, наскільки відомо, не наважувався перетинати український кордон. Війна проявляє всіх: і тих, хто безпосередньо в ній, і тих, хто спостерігає збоку,

– написав Андрій Садовий.

Міський голова Львова додав, що українці пам'ятатимуть порив поляків допомагати українцям із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, Садовий зазначив, що на захист України стали й польські добровольці. А біло-червоні прапори зараз майорять на військовому Меморіалі у Львові у пам'ять про полеглих.

Однак, за словами мера Львова, ініціативу Навроцького теж тепер пам'ятатимуть українці.

Хіба що вистачить мудрості припинити чіплятися до назв українських військових частин і зосередитися на підтримці війська, яке тримає найбільший фронт у Європі з часів Другої світової війни та власною кров'ю виграє для всього цивілізованого світу час на підготовку до непростих викликів майбутнього,

– резюмував Садовий.