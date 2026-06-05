Про одну з таких 5 червня повідомило Міністерство закордонних справ Польщі.

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Що відомо про візит Буданова?

У польському МЗС повідомили, що Кирило Буданов зустрівся із держсекретарем Марціном Босацьким. Вони обговорили питання присвоєння одному з підрозділів ССО найменування на честь "Героїв УПА" та українські пропозиції щодо врегулювання ситуації, що склалась.

Зазначається, що зустріч ініціювала українська сторона. На ній також були присутні заступники голови ОП Ірина Верещук та Сергій Кислиця.

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Міністр Босацький представив польську позицію, наголосивши, що рішення президента України викликало біль та обурення серед польського суспільства, яке з початку російської агресії підтримує Україну, що захищається,

– йдеться у повідомленні.

Польський політик наголосив, що відносини країн мають будуватись на "історичній правді, повазі до жертв та діалозі".

Також сторони підсумували поточну ситуацію на фронті та обговорили перспективи подальшої дипломатичної роботи та умов для мирних переговорів.

У Міністерстві резюмували, що Босацький та Буданов підтвердили стратегічний характер співпраці України та Польщі в умовах російської агресії.

Окремо RMF FM повідомило, що на 6 червня запланована зустріч Кирила Буданова із міністром національної оборони Владиславом Косиняком-Камишем. Також, за даними медіа, найближчим часом він може зустрітись із головою Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціном Пшидачем. Джерела, наближені до адміністрації польського лідера, вважають цю зустріч одним з основних етапів консультацій.

Нагадаємо, 26 травня український президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Це викликало хвилю обурення як серед поляків, так і польської влади.

Нещодавно стало відомо, що вищезгаданий міністр оборони Польщі вимагатиме скасувати рішення про присвоєння найменування. У Варшаві вважають, що воно суперечить духу партнерських відносин між Україною та Польщею.