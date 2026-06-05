Об одной из таких 5 июня сообщило Министерство иностранных дел Польши.

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Что известно о визите Буданова?

В польском МИД сообщили, что Кирилл Буданов встретился с госсекретарем Марцином Босацким. Они обсудили вопрос присвоения одному из подразделений ССО наименование в честь "Героев УПА" и украинские предложения по урегулированию сложившейся ситуации,.

Отмечается, что встречу инициировала украинская сторона. На ней также присутствовали заместители председателя ОП Ирина Верещук и Сергей Кислица.

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Министр Босацкий представил польскую позицию, подчеркнув, что решение президента Украины вызвало боль и возмущение среди польского общества, которое с начала российской агрессии поддерживает Украину, что защищается,

– говорится в сообщении.

Польский политик отметил, что отношения стран должны строиться на "исторической правде, уважении к жертвам и диалоге".

Также стороны подытожили текущую ситуацию на фронте и обсудили перспективы дальнейшей дипломатической работы и условий для мирных переговоров.

В Министерстве резюмировали, что Босацкий и Буданов подтвердили стратегический характер сотрудничества Украины и Польши в условиях российской агрессии.

Отдельно RMF FM сообщило, что на 6 июня запланирована встреча Кирилла Буданова с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Также, по данным медиа, в ближайшее время он может встретиться с главой Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцином Пшидачем. Источники, приближенные к администрации польского лидера, считают эту встречу одним из основных этапов консультаций.

Напомним, 26 мая украинский президент Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". Это вызвало волну возмущения как среди поляков, так и польских властей.

Недавно стало известно, что вышеупомянутый министр обороны Польши будет требовать отменить решение о присвоении наименования. В Варшаве считают, что оно противоречит духу партнерских отношений между Украиной и Польшей.