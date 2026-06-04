Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции. Его слова передает RMF24.

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Как Косиняк-Камыш высказался о решении относительно подразделения ССО?

Министр обороны Польши отметил, что уже пообщался с украинским коллегой Михаилом Федоровым и выразил ему позицию страны относительно названия для подразделения.

Не согласился Косиняк-Камыш и с высказанным мнением главы МИД Украины Андрея Сибиги. Тот подчеркнул, что решение о названии подразделения приняли сами военные, которые не вкладывали в него никакого антипольского содержания. Глава ведомства призвал к сохранению диалога и дальнейшему укреплению украинско-польских отношений.

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Глава оборонного ведомства сказал, что Варшава на протяжении лет поддерживала Украину, предоставляя вооружение, боеприпасы и организовывая подготовку военных.

По его мнению, решение о присвоении одному из подразделений ССО почетного наименования "имени Героев УПА" противоречит духу партнерских отношений между странами.

По словам польского чиновника, Варшава ожидает официальной реакции и объяснений от украинской стороны. Он отметил, что будущее польско-украинских отношений должно строиться на взаимном уважении и учете чувствительных исторических вопросов.

В польских сердцах, в польской душе немыслимо прославлять кого-то, кто для нас является синонимом геноцида,

– высказался он.

Какая предыстория?

26 мая президент Украины Владимир Зеленский предоставил Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". Указ объясняет это решение стремлением восстановить исторические традиции украинского войска.

Однако это стало неприемлемым для польской стороны. Ряд должностных лиц и государственных деятелей поднял вопрос отзыва решения о названии, а также личные ограничения для президента Украины.

В частности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что 8 июня капитул ордена Белого Орла рассмотрит вопрос о возможном лишении Зеленского этой награды. Польский лидер связал такую инициативу именно с присвоением подразделению названия в честь Героев УПА, считая это дополнительным поводом для использования темы российской пропагандой.