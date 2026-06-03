Об этом подробнее сообщает Polsat News.

К теме Скандал с "Героями УПА": Сибига прокомментировал решение Зеленского и обратился к полякам

Какие подробности раскрыл Сикорский?

Во время встречи с жителями Тарногрода в Люблинском воеводстве главу МИД Польши Радослава Сикорского спросили о решении Владимира Зеленского присвоить подразделению ССО название "Героев УПА".

Я считаю, что президент Зеленский допустил ошибку,

– сказал глава МИД Польши.

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Он отметил, что исторические вопросы являются сложными, и не все фигуры могут одинаково восприниматься разными странами, однако существуют границы чувствительности.

Министр отметил, что для Украины УПА ассоциируется с борьбой против советской власти, тогда как в Польше – с событиями Волыни, поэтому Варшава ожидает учета этого контекста. Он также сообщил, что между сторонами продолжаются непубличные консультации, и выразил надежду на поиск решения, которое позволит снять напряжение.

По словам Сикорского, Польша имеет право на разочарование, но в то же время нельзя допустить, чтобы российская пропаганда ухудшила отношения между двумя государствами.

Могут ли Зеленского лишить ордена Белого Орла за наименование подразделения?

Кароль Навроцкий сообщил, что 8 июня запланировано заседание капитула ордена Белого Орла, во время которого могут рассмотреть вопрос о возможном лишении президента Владимира Зеленского этой награды.

Экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что награду украинскому президенту вручали в другое время и при других условиях. Поведение Зеленского, по его словам, изменилось. Теперь же решение будет за Навроцким.

Мэр Львова Андрей Садовый в ответ заметил, что интересно будет увидеть, каким образом Навроцкий будет "забирать" награду у украинских военных.

Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подчеркнув необходимость сохранения взаимопонимания между народами.