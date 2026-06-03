Глава МИД опубликовал заявление в собственных соцсетях. В нем он отметил важность взаимопонимания между народами.

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Что сказал Сибига?

Министр рассказал, что в течение почти двух лет обе страны шаг за шагом восстанавливали конструктивный диалог. Происходили поиски, эксгумации, перезахоронения жертв. Был восстановлен конгресс историков, который перевел обсуждение сложных страниц общей истории в измерение профессиональной, научно-объективной дискуссии. Андрей Сибига подчеркнул, что диалог основывался не на основе политических лозунгов, а на архивных документах, материалах, научных исследованиях.

По его словам, это открыло дорогу к диалогу по чувствительным вопросам и позволило сторонам услышать друг друга. Дипломат назвал это абсолютно правильным подходом взаимного уважения, признания и честности.

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Нельзя подрывать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами – украинцами, поляками, другими европейцами – снова нависает угроза со стороны нашего извечного врага, России. Нельзя забывать, что борьба друг с другом приведет к краю пропасти,

– подчеркнул министр иностранных дел.

Он призвал осознать угрозу, снизить градус эмоций и оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков. Зато Сибига отметил важность сфокусироваться вместе на более важных приоритетах:

противодействии общему врагу;

укреплении европейской безопасности;

защите свободного будущего обоих народов.

Сибига отметил, что название подразделения было выбором самих военных. Он заявил, что украинские защитники заслуживают безусловного уважения. Министр подчеркнул, что именно они, ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта, тем самым защищая Европу от российской угрозы. Глава МИД заверил, что украинские военные даже близко не имели ничего антипольского на уме.

Обострение между Украиной и Польшей не несет пользы ни украинцам, ни полякам,

– заявил Андрей Сибига.

Министр призвал к диалогу и укреплению украинско-польских отношений. Он отметил важность приоритетов безопасности и благополучного будущего обоих государств. Дипломат добавил, что Украина стремится обсуждать все вопросы, в том числе и самые сложные, в духе взаимопонимания и открытости.

Министр напомнил о совместных эпизодах в истории Украины и Польши. О том, каким тяжелым путем, несмотря на репрессии, оба государства поколениями боролись за свою независимость в борьбе против имперской Москвы и большевистско-коммунистической оккупации. Он также поблагодарил Польшу за ее лидерскую роль в поддержке Украины во время полномасштабного вторжения.

Что известно о скандале?

Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" 26 мая. Переименование обосновано целью восстановления исторических традиций национального войска.

Это вызвало острую реакцию в соседней стране. Выдающийся первый президент Польши Лех Валенса заявил, что его оскорбило это решение. В знак протеста он снял значок с украинским флагом, который носил с начала полномасштабной войны.

Также в администрации действующего президента Кароля Навроцкого заявили, что Зеленский должен принести извинения перед польским лидером. С такой позицией выступил Марцин Пшидач, глава Бюро международной политики.