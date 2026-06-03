Глава МЗС опублікував заяву у власних соцмережах. В ній він наголосив на важливості взаєморозуміння між народами.

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Що сказав Сибіга?

Міністр розповів, що протягом майже двох років обидві країни крок за кроком відбудовували конструктивний діалог. Відбувались пошуки, ексгумації, перепоховання жертв. Було відновлено конгрес істориків, який перевів обговорення складних сторінок спільної історії у вимір фахової, науково-обʼєктивної дискусії. Андрій Сибіга підкреслив, що діалог ґрунтувався не на основі політичних гасел, а на архівних документах, матеріалах, наукових дослідженнях.

За його словами, це відкрило дорогу до діалогу з чутливих питань та дозволило сторонам почути одна одну. Дипломат назвав це абсолютно правильним підходом взаємної поваги, визнання та чесності.

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Не можна підважувати його та розкручувати маховик ненависті. Тим більше в умовах, коли над усіма нами – українцями, поляками, іншими європейцями – знову нависає загроза з боку нашого споконвічного ворога, Росії. Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви,

– підкреслив міністр закордонних справ.

Він закликав усвідомити загрозу, знизити градус емоцій та залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків. Натомість Сибіга наголосив на важливості сфокусуватися разом на важливіших пріоритетах:

протидії спільному ворогу;

зміцненні європейської безпеки;

захисті вільного майбутнього обох народів.

Сибіга зазначив, що назва підрозділу була вибором самих військових. Він заявив, що українські захисники заслуговують на безумовну повагу. Міністр підкреслив, що саме вони, ціною свого здоровʼя і часто життя тримають лінію фронту, тим самим захищаючи Європу від російської загрози. Очільник МЗС запевнив, що українські військові навіть близько не мали нічого антипольського на думці.

Загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам,

– заявив Андрій Сибіга.

Міністр закликав до діалогу та зміцнення українсько-польських відносин. Він наголосив на важливості пріоритетів безпеки й благополучного майбутнього обох держав. Дипломат додав, що Україна прагне обговорювати всі питання, зокрема й найскладніші, у дусі взаєморозуміння та відкритості.

Міністр нагадав про спільні епізоди в історії України та Польщі. Про те, яким важким шляхом, попри репресій, обидві держави поколіннями виборювали свою незалежність у боротьбі проти імперської Москви та більшовицько-комуністичної окупації. Він також подякував Польщі за її лідерську роль у підтримці України під час повномасштабного вторгнення.

Що відомо про скандал?

Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України почесне найменування "імені Героїв УПА" 26 травня. Перейменування обґрунтоване метою відновлення історичних традицій національного війська.

Це викликало гостру реакцію в сусідній країні. Видатний перший президент Польщі Лех Валенса заявив, що його образило це рішення. В знак протесту він зняв значок з українським прапором, який носив з початку повномасштабної війни.

Також в адміністрації чинного президента Кароля Навроцького заявили, що Зеленський має перепросити перед польським лідером. З такою позицією виступив Марцін Пшидач, голова Бюро міжнародної політики.