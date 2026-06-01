Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме "Архитектура безопасности", который прошел 1 июня в Киеве.

Когда может закончиться война?

Кирилл Буданов заявил, что переговоры не находятся в "тупике" – по его словам, "определенные процессы" продолжаются, однако они не совсем публичные.

Руководитель ОП добавил, что Зеленский поручил как можно быстрее попытаться прекратить эту войну.

На самом деле, его (Владимира Зеленского, – 24 Канал) попытки - как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. На мой взгляд, эта цель абсолютно правильная, своевременная, продуманная и реалистичная,
– подчеркнул Буданов.