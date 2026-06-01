Можно ли спасти экономику России

В свою очередь бизнес страны-агрессора, на работу которого все чаще влияют украинские дроновые атаки, считает лучшим вариантом завершение войны. Детали объяснили в Reuters.

По данным СМИ, российская экономика, что в значительной степени зависит от экспорта сырья, продолжает заметно замедляться:

в 2024 году ее рост составил 4,9%;

в 2025 году этот показатель снизился примерно до 1%;

а в этом году прогнозируют скромный рост на уровне 0,4% (в первом квартале уже зафиксировали сокращение на 0,2%, что аналитики объясняют высокими процентными ставками, западными санкциями и сильным рублем).

Кроме того, все более ощутимое влияние имеют украинские атаки. Под ударами оказываются НПЗ, предприятия по производству удобрений и портовая инфраструктура. В частности, последствия успели коснуться около четверти нефтеперерабатывающих мощностей страны и усилили риски дефицита горючего в сезон повышенного спроса.

Однако Путин не сидит, сложа руки. Диктатор поручил чиновникам искать способы вернуть экономику к росту, что станет главной темой Петербургского экономического форума в течение 3 – 6 июня. Вероятно, там обсудят перераспределение рабочей силы, а также более широкое внедрение цифровых платформ на основе ИИ в электронной коммерции и банковской сфере. Также власти рассчитывают на оживление потребительского спроса.

О каком развитии, инвестициях и капитальных вложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской ценности: экономика их производит, но население не может их потреблять,

– считает депутат Госдумы от коммунистов Ренат Сулейменов.

Поэтому без внешнего импульса России будет все сложнее поддерживать развитие экономики, отметил руководитель центра финансового анализа Сбербанка Михаил Матовников. Речь идет о том, что из-за войны, отсутствия иностранных инвестиций и ограниченных возможностях внутреннего рынка страна не может полагаться на те же факторы, что Индия или Китай.

Как Кремль уже потерял возможность

Напомним, ранее Кремль заявил, что начатые "с большим размахом" еще в феврале прошлого года мирные консультации приостановлены, поскольку американцы сосредоточены на войне на Ближнем Востоке. Из-за этого отложили как потенциальные инвестиции США в российскую экономику, так и возможное смягчение западных санкций.

Рост и энтузиазм на российском фондовом рынке после каждой положительной новости о мирных переговорах по Украине при посредничестве США указывают на то, как на самом деле следует реагировать,

– заявил на условиях анонимности один из топ-менеджеров крупной компании.

Подобные перспективы усиливают пессимизм в бизнес-среде. Например, один из высокопоставленных банкиров, который также отказался разглашать свое имя, заявил для Reuters, что Путин потерял возможность заключить выгодную сделку, а экономика уже демонстрирует признаки нестабильности.

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала политолог Игорь Рейтерович также отметил – экономический фактор все больше будет влиять на решение Кремля, а финансовые трудности могут стать одним из ключевых стимулов для поиска путей завершения войны.