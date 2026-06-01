Будет ли в России дефицит топлива?

О том, как атаки украинских дронов влияют на российские НПЗ, пишет Bloomberg.

Смотрите также Зарплаты военных, нацкешбек и бронирование по-новому: что изменится с 1 июня

Украинские атаки по НПЗ России в течение мая достигли рекордного уровня. Поэтому, для Кремля есть риск сокращения объемов переработки нефти. Нынешний показатель самый низкий за 16 лет.

В частности ситуация может вызвать недостаток топлива как раз в то время, когда на ресурс растет спрос – в сезон летних отпусков.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По данным издания, которые собрали на основе официальных заявлений от обеих сторон, в мае Украина атаковала топливные объекты России по меньшей мере 16 раз. В частности в прошлом месяце дроны атаковали восемь крупнейших российских НПЗ из общих десяти.

Обратите внимание! Украина усилила удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы ограничить выгоду для Кремля от высоких цен на нефть, в результате войны в Иране.

Как отмечают в издании, Украина начала использовать тактику повторных ударов по одним и тем же объектам. Например, Ярославский НПЗ "ЯНОС" в течение мая атаковали трижды.

В то же время атаки на российские НПЗ привели к увеличению экспорта сырой нефти в течение последних недель. Так Кремлю удалось компенсировать недостаток поставок для покупателей, которые потеряли доступ к нефти из Персидского залива из-за войны на Ближнем Востоке.

В частности, более низкие объемы переработки заставляют Россию решать другую возможную проблему – дефицит топлива на внутреннем рынке и резкий рост цен на АЗС.

Чтобы повлиять на ситуацию и защитить рынок, власти ввели запрет на экспорт авиатоплива до конца ноября. В частности продлили запрет на большинство экспортных поставок бензина.

В то же время ожидается, что переработка нефти в России будет сокращать мощности еще больше. Из-за простоев заводов и снижения производства.

По данным аналитиков, средний уровень переработки в течение мая мог составлять 4,58 миллиона баррелей в сутки.

Важно! Показатель самый низкий с октября 2009 года.

В частности издание отмечает, что под удары украинских дронов попадают не только первичные установки переработки. Их можно отремонтировать довольно легко и быстро. Под прицелом также вторичные установки. Это уже более дорогие объекты. И именно от них зависит большее количество производства дизеля или бензина.

Проблемой для России также является то, что из-за западных санкций, стране сложнее получить импортное оборудование для ремонта.

Также украинские атаки направлены на:

экспортные терминалы;

нефтяную трубопроводную инфраструктуру;

насосные станции;

нефтехранилища.

Из-за этого Россия не может накопить горючее, чтобы избежать регулярных топливных кризисов, как летом прошлых лет.

Заметьте! Всего в течение мая зафиксировали не менее 30 ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Это самый большой показатель за любой месяц с начала полномасштабного вторжения.

Однако российский топливный рынок далек от кризиса 2023 года, когда Путин даже раскритиковал правительство государства за медленную реакцию. Сейчас же влияние на цены на заправках остается умеренным. С начала года средняя стоимость бензина выросла более чем на 2 рубля (67,53 рубля/литр).

Об ограничении на покупку горючего сейчас известно только в Крыму. Однако предыдущим летом дефицит коснулся российского Дальнего Востока и оккупированных территорий Украины.

В издании объясняют стабильность на рынке России тем, что большая часть АЗС принадлежит крупным нефтяным компаниям. Они имеют собственные поставки горючего. В частности получают государственные субсидии для продаж на внутреннем рынке. Повторный запрет экспортных поставок бензина с 1 апреля может поддержать внутренние ресурсы.

Однако признаки сокращения предложения уже есть. В конце мая объемы бензина А-95 для поставок в европейской части упали до 5 тонн в сутки. Это треть от уровня прошлого года. В то же время биржевые цены на соответствующую марку выросли в годовом измерении более чем на 20%.

Поэтому, для независимых АЗС, которые не связаны с нефтяными компаниями есть риск остаться без топлива или покупать его по более высоким ценам.

Какова ситуация с топливом в Крыму?

Напомним, что с 31 мая на оккупированном полуострове местные власти ввели новые правила на покупку бензина. АИ-92 продают не более 20 литров в сутки для одного авто. АИ-95 можно купить только по талонам.

Ранее местные сообщали о топливном коллапсе в Крыму. На некоторых АЗС горючего не было вообще, где-то – огромные очереди. В то же время известно, что ограничения применяют и на оккупированной Донетчине. Правда, там суточный лимит на одного человека – не более 30 литров горючего.