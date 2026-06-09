Какие угли ищет Индия в России
По словам трех источников, в прошлом месяце индийская делегация уже посетила Россию и провела предварительные переговоры с представителями власти и угольной промышленности, пишет Reuters.
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Российскими месторождениями заинтересовались две индийские государственные компании:
- Steel Authority of India (SAIL);
- и NMDC.
И SAIL, и NMDC изучают возможности поставки сырья и ведут переговоры с Россией,
– отметил один из источников.
Более того, SAIL уже якобы даже создала внутреннюю рабочую группу для анализа этого вопроса.
Такая активность объясняется тем, что в январе правительство Индии официально признало коксующийся уголь критически важным и стратегическим ресурсом из-за значительной зависимости страны от импорта.
Сейчас более половины потребностей в коксующемся угле страна покрывает за счет Австралии, а остальное импортирует из России, США и других стран.
Какие еще ископаемые нужны Нью-Дели
Кроме угля, Индия заинтересована также российским никелем и стремится значительно увеличить импорт сырья. Первые консультации по увеличению поставок между сторонами якобы состоялись еще в апреле в Нью-Дели.
Никель имеет ключевое значение для развития индийской отрасли электромобилей, в частности производства аккумуляторов,
– отмечает издание.
Индийское правительство планирует, что к 2030 году доля электрокаров в продажах возрастет:
- в секторе легковых автомобилей – с 6% до 30%;
- среди двухколесного транспорта – с 9% вплоть до 80%.
Но для этого нужно существенно нарастить поставки никеля.
Также этот металл широко используется в производстве нержавеющей стали. Поскольку страна хочет увеличить ее производство и ускорить переход к более чистой энергетике, то активно ищет стабильные источники поставок ключевого сырья.
Сейчас Индия закупает никель преимущественно в Китае, Японии, Норвегии и США, тогда как поставки из России остаются незначительными.
Заметьте! Нью-Дели также настроено обеспечить надежные поставки других важных материалов, в частности лития, кобальта и редкоземельных элементов.
- Напомним, Индия и Россия работают над новым соглашением в сфере стратегических минералов. Будущий документ может предусматривать совместную разведку месторождений, развитие переработки полезных ископаемых и технологическое партнерство между двумя странами.
- Главную роль в соглашении будут играть литий и редкоземельные элементы, которые считаются критически важными для современной промышленности и энергетического сектора.
- К тому же Нью-Дели уже длительное время остается одним из главных покупателей российской нефти. После начала полномасштабной войны против Украины и введения западных санкций Россия потеряла часть традиционных рынков сбыта. В то же время Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским путем.
- В частности, в марте 2026 года объемы импорта российской нефти российской нефти выросли вдвое и достигли в среднем 2,25 миллиона баррелей в сутки.