Які вугілля шукає Індія в Росії
За словами трьох джерел, минулого місяця індійська делегація вже відвідала Росію та провела попередні переговори з представниками влади та вугільної промисловості, пише Reuters.
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Російськими родовищами зацікавилися дві індійські державні компанії:
- Steel Authority of India (SAIL);
- та NMDC.
І SAIL, і NMDC вивчають можливості постачання сировини та ведуть переговори з Росією,
– зазначило одне з джерел.
Ба більше, SAIL вже нібито навіть створила внутрішню робочу групу для аналізу цього питання.
Така активність пояснюється тим, що у січні уряд Індії офіційно визнав коксівне вугілля критично важливим і стратегічним ресурсом через значну залежність країни від імпорту.
Нині понад половину потреб у коксівному вугіллі країна покриває за рахунок Австралії, а решту імпортує з Росії, США та інших країн.
Які ще копалини потрібні Нью-Делі
Окрім вугілля, Індія зацікавлена також російським нікелем і прагне значно збільшити імпорт сировини. Перші консультації щодо збільшення постачань між сторонами буцімто відбулися ще у квітні в Нью-Делі.
Нікель має ключове значення для розвитку індійської галузі електромобілів, зокрема виробництва акумуляторів,
– зазначає видання.
Індійський уряд планує, що до 2030 року частка електрокарів у продажах зросте:
- в секторі легкових автомобілів – з 6% до 30%;
- серед двоколісного транспорту – з 9% аж до 80%.
Але для цього потрібно суттєво наростити постачання нікелю.
Також цей метал широко використовується у виробництві нержавіючої сталі. Оскільки країна хоче збільшити її виробництво та прискорити перехід до чистішої енергетики, то активно шукає стабільні джерела постачання ключової сировини.
Наразі Індія закуповує нікель переважно в Китаї, Японії, Норвегії та США, тоді як поставки з Росії залишаються незначними.
Зауважте! Нью-Делі також налаштоване забезпечити надійні постачання інших важливих матеріалів, зокрема літію, кобальту та рідкісноземельних елементів.
- Нагадаємо, Індія та Росія працюють над новою угодою у сфері стратегічних мінералів. Майбутній документ може передбачати спільну розвідку родовищ, розвиток переробки корисних копалин і технологічне партнерство між двома країнами.
- Головну роль в угоді відіграватимуть літій і рідкісноземельні елементи, які вважаються критично важливими для сучасної промисловості та енергетичного сектору.
- До того ж Нью-Делі вже тривалий час залишається одним із головних покупців російської нафти. Після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій Росія втратила частину традиційних ринків збуту. Водночас Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом.
- Зокрема, у березні 2026 року обсяги імпорту російської нафти зросли вдвічі та досягли в середньому 2,25 мільйона барелів на добу.