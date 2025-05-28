Несмотря на санкции Индия покупает рекордное количество российской нефти
Она сейчас имеет рекордный импорт сырья из России, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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На прошлой неделе примерно миллион баррелей нефти сорта Sokol с Дальнего Востока России доставили на индийский нефтеперерабатывающий завод. Половина этого объема была загружена после двух перевалок с танкера на танкер.
Одна из них состоялась с участием судна,, которое находящегося под санкциями США. Другие санкционированные США суда также перегружали нефть Sokol, которая должна быть доставлена в следующем месяце.
Всегда будет элемент просчитанного риска в импорте российской нефти Индией, но нефтеперерабатывающие заводы в основном действовали осторожно. По сути, их нельзя обвинить в том, как транспортируется нефть,
– сказала Вандана Хари, основательница Vanda Insights в Сингапуре.
Обратите внимание! Индия ранее заявляла, что суда под санкциями США не смогут разгружать свои грузы в стране. В то же время правительство премьер-министра Нарендры Моди также отмечал, что придерживается только ограничений, введенных ООН, и не выполняет санкций, наложенных отдельными странами или блоками.
Что еще известно о поставках российской нефти в Индию
Bloomberg пишет, что в конце марта танкер класса Афрамакс Viktor Titov, который был внесен в санкционный список Минфина США в январе, загрузил около 500 000 баррелей нефти Sokol в российском порту Де-Кастри. А вблизи порта Козьмино он осуществил перевалку на танкер Night Glory.
Это судно (также класса Афрамакс) направилось к водам вблизи Малайзии, где перегрузило нефть на судно класса Суезмакс Cordelia Moon. Оно разгрузилось на нефтеперерабатывающем заводе в Джамнагаре на западе Индии в конце мая.
Night Glory и Cordelia Moon находятся под санкциями Великобритании, но не Соединенных Штатов.
Обратите внимание! Другие танкеры под санкциями США также участвовали в торговле, включая Captain Kostichev и Victor Konetsky, согласно данным Kpler.
Сможет ли Индия достичь рекорда по импорту нефти из России?
Индия стала главным морским рынком сбыта российской нефти российской нефти в 2022 году, когда западные покупатели отказались от российского сырья. Ожидается, что импорт достигнет рекордных 2,196 миллиона баррелей в день в этом месяце, поскольку новые танкеры присоединились к торговле после введения очередной волны санкций США в январе.