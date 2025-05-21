Импорт российской нефти в Индию продолжает расти

Индия, по данным Kpler, в этом месяце закупила в среднем 1,98 миллиона баррелей в день, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Нью-Дели закупили нефть у страны-производителя из ОПЕК+. Основную часть объемов составляет сорт Urals.

Импорт продолжает расти после падения до 14-месячного минимума в феврале, когда американские санкции разрушили цепи поставок российской нефти,

– говорится в материале.

Bloomberg отмечает, что с тех пор к торговле присоединилось больше не санкционных танкеров, а индийские нефтепереработчики работают с трейдерами, судоходными компаниями и другими посредниками, чтобы поддерживать поставки дешевой российской нефти. А в апреле Индия впервые с октября импортировала сорт Sokol с востока России.

Объем нефти из восточных портов, в частности ESPO, в мае в среднем составляет 225 000 баррелей в день. Это на 60% больше, чем в апреле, если тенденция сохранится до конца месяца.

Обратите внимание! В июне запланировано 10 грузов ESPO для Индии, что является почти рекордной цифрой.