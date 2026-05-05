В Кремле все чаще начинают задумываться об окончании войны, критикуя Путина за попытку продолжить бесполезное дело. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как Украина смогла загнать Россию в тупик, к чему готовятся российские элиты и когда наконец война может закончиться.

Путин скоро окажется перед тяжелым выбором

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что рано говорить о том, что мы уже стоим на пороге свержения Путина или революции в России. Российский диктатор десятилетиями собирал различные источники власти под свое руководство, сделал их "ручными". Итак, попытка переворота не может быть легкой, однако это не означает, что ее не будет вообще.

Мы уже видим, что Путин больше не может продолжать. Система перестает работать, поддержки больше нет, он находится в определенной изоляции. В какой-то момент Путин встанет перед выбором: сохранить государство или продолжать войну,

– подчеркнул Волкер.

Американский дипломат объяснил, что продолжение войны будет означать такое давление на госструктуры, что Путин может столкнуться с внутренней оппозицией внутри различных ветвей власти. Это станет огромной проблемой персонально для него, поэтому российскому диктатору придется пойти на любые шаги, чтобы не допустить такого сценария.

"Путин поймет, что ему нужно прекращение огня, чтобы стабилизировать государство. Это будет возможностью для Украины принять условия остановки боев, в конце концов, укрепить их. Затем развернуть коалицию желающих, лучше интегрировать свою ПВО с западными системами, получить гарантии безопасности и ускорить вступление в ЕС. Все это будет способствовать сдерживанию будущих российских атак", – добавил Волкер.

Но окончание войны также не является положительным сценарием конкретно для Владимира Путина. Дело в том, что Россия не достигла ничего выдающегося, что можно было бы преподнести как "победу". Путину придется импровизировать, придумывать причины, почему боевые действия все же пришлось остановить.

Я бы сказал, что это может произойти через несколько месяцев или до конца года. Думаю, финансы имеют для Путина большое значение. Сейчас он получает несколько больше денег благодаря сверхприбыли от нефти, но это не столько, сколько он мог бы получить. Это сыграет большую роль,

– добавил дипломат.

Война Дональда Трампа в Иране может несколько помочь Путину с деньгами. Цены на нефть подскочили, одновременно систематические украинские удары по российским НПЗ не дают Кремлю заработать желаемую сверхприбыль.

Обратите внимание! Атаки Украины по нефтяным объектам в России в марте и апреле привели к временному сокращению экспорта и остановке работы морских портов. По подсчетам аналитиков, из-за этого Кремль потерял около 2,2 миллиарда долларов. К тому же украинские удары стали настолько сильными, что некоторые НПЗ, вероятно, придется перестраивать заново. Говорится, в частности о Туапсинском нефтяном заводе. Его восстановление будет стоить около 5 миллиардов долларов.

По мнению Волкера, уже вскоре Трамп может закончить конфликт на Ближнем Востоке, что стабилизирует нефтяные рынки. Поэтому дальше для Путина должно становиться все очевиднее, что экономика и армия уже находятся в "красной зоне", и ситуация не улучшается, а ухудшается. Поэтому останется только один выход – останавливать войну в Украине.

Когда может закончиться война?

Экономические проблемы России действительно могут стать едва ли не главным фактором, который заставит Кремль реально задуматься над окончанием войны. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что с одной стороны финансовые трудности в России связаны с международными санкциями. Как бы Москва не пыталась делать вид, что для нее это не болезненно, однако это очень далеко от правды.

С другой стороны, в начале 2022 года в российской экономике был значительный ресурс, который к 2026 году фактически исчерпал себя.

Рано или поздно Россия должна была приблизиться к критической ситуации, и по состоянию на сегодня она наступила. Сейчас российская экономика начинает съедать сама себя, то есть одни отрасли начинают исчезать для того, чтобы выживали другие, – прежде всего ВПК. Есть много других свидетельств, которые косвенно показывают проблемы в России,

– заметил Рейтерович.

Среди таких факторов – колоссальное падение покупательной способности населения. Еще в прошлом году россияне покупали гораздо больше товаров и услуг по сравнению с нынешним периодом. В 2026 году наблюдается минимальная динамика: целые секторы торговли, которые пользовались спросом, просто исчезают с рынка.

Из-за обеднения спрос падает до минимума. В банках начался отток депозитов, несмотря на попытки сдержать этот процесс.

"Пока спасательным кругом России являются нефтедоллары. В Кремле есть большая надежда, что их поток будет продолжаться из-за кризиса в Иране. Но, если он закончится и начнутся изменения на нефтяном рынке, то Россия начнет терять еще больше и быстрее чем сейчас. Это дает нам осторожную надежду, что в этом году мы получим если не завершение, то по крайней мере приостановление войны", – подчеркнул политолог.

Дело в том, что в какой-то момент Россия больше не сможет поддерживать тот темп войны, который был раньше. Это происходит в то же время, когда Украина набирает обороты в своих возможностях. По мнению политолога, Путин мог бы пойти на временную остановку войны, параллельно пытаясь добиться снятия санкций. Однако, на это вряд ли пойдет Европа, а именно их ограничения намного болезненнее для России, чем американские.

Могут ли свергнуть Путина?

Проблема у Путина не только с деньгами, но и с окружением, отметил доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. Внутриполитические проблемы в России побуждают даже ближайшее окружение Путина задумываться о его замене.

Основной причиной таких сдвигов является то, что сейчас Путин, несмотря на значительные вызовы для страны, не хочет заканчивать войну – для него это станет политическим концом.

Сейчас ситуация настолько сложная, что Путину придется решать: или он садится за стол переговоров, или он проигрывает войну с гораздо худшими условиями. Это прекрасно понимает окружение Путина. Сам Путин, видимо, тоже понимает это, но у него нет вариантов. Он знает, что у него больше не будет шансов выиграть войну (имеется в виду, после временной паузы, – 24 Канал), ему нужно закончить все за один раз,

– объяснил Городницкий.

По мнению политического эксперта, российский диктатор сейчас может пойти ва-банк: объявить полную мобилизацию, заморозить средства россиян, используя их для дальнейшего финансирования войны.

Интересно! Кремль готовится ввести ограничения на снятие депозитов. Все из-за того, что россияне массово снимают деньги со счетов. В Службе внешней разведки Украины подсчитали, что в январе 2026 года россияне сняли с банковских карточек и депозитов более 19,7 миллиарда долларов, а обратно в банковскую систему вернули только 5,8 миллиарда. Стоит заметить, что такая ситуация наблюдалась еще до массовых сбоев в работе мобильного интернета в России. Сейчас из-за постоянных ограничений рассчитаться карточками становится труднее, то есть россияне начнут забирать все больше своих денег из банков.

Подобная ситуация происходила в Советском Союзе в 1991 году. Тогда СССР заморозил все активы на счетах своих граждан. Вместе с тем власть до последнего утверждала, что никаких проблем нет и все под контролем.

"В России уже понемногу подбираются к критическим показателям в экономике. Многие понимают, что ситуация может стать еще хуже, а потому – нужно останавливать огонь", – отметил политический эксперт.

Эксперт добавил, с каждым днем ситуация в России обостряется. И хотя политические изменения не произойдут за одну ночь, однако то, что они все же состоятся, уже стало очевидным.

В России готовится бунт?

Европейская разведка утверждает, что в России все больше боятся политического переворота. Разведчики обращают особое внимание на фигуру Сергея Шойгу, который ранее возглавлял российское Минобороны, а ныне является секретарем Совбеза. Его влияние высоко оценивают в военных кругах.

Кроме того, давит на Кремль и серия убийств высокопоставленных военных России.

Из-за опасений личную охрану Путина значительно усилили. Жесткие проверки и ограничения коснулись всех, кто близко работает с российским диктатором: поваров, фотографов, охранников. Им даже запретили пользоваться общественным транспортом. Более того, окружение Путина пользуется телефонами с отсутствующим интернет-соединением.

Интересно также, что диктатор и его семья теперь не бывают в привычных местах проживания. По данным европейской разведки, Путин все больше времени находится в модернизированных бункерах.