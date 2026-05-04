Об этом 4 мая сообщает CNN со ссылкой на отчет европейского разведывательного агентства.

Почему охрану Путина усиливают?

В отчете предполагают, что Кремль был вынужден существенно усилить охрану Владимира Путина из-за ряда убийств высокопоставленных российских военных и роста опасений относительно возможного государственного переворота.

Часть ограничений и усиленных мер безопасности ввели в последние месяцы после ликвидации высокопоставленного генерала России, которая вызвала резонанс среди российских силовиков. В Кремле все больше опасаются внутренней нестабильности из-за проблем в экономике, неудачи в войне и роста недовольства в стране.

Новые детали усиленных мер безопасности появились вскоре после того, как Москва объявила об изменениях в военном параде на Красной площади 9 мая. В этом году мероприятие пройдет без демонстрации тяжелой техники, включая бронетехнику и ракеты.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что одной из мотиваций была угроза и недавний успех украинских ударов большей дальности.

На фоне этой террористической угрозы, конечно, принимаются все меры для минимизации опасности,

– добавил пресс-секретарь.

Важно! В ночь на 4 мая ударный беспилотник атаковал Москву. Мэр столицы подтвердил удар БпЛА в здание в районе Мосфильмовской улицы. От места взрыва до Кремля – 6 километров, тогда как до здания минобороны России – всего три.

Предыдущие парады были демонстрацией военной мощи Кремля, однако с начала вторжения в Украину их количество уменьшилось, ссылаясь на оперативные проблемы и проблемы безопасности.

Какие меры безопасности уже ввели в Кремле?

По данным досье, сотрудникам, которые работают рядом с Путиным, речь идет о поварах, охранников, фотографов, запретили передвигаться общественным транспортом. Также для гостей Кремля усилили проверки – их будут проходить дважды, а ближайшее окружение российского диктатора пользуется только телефонами без интернет-соединения.

Кроме того, количество мест, где появлялся Путин на постоянной основе, значительно минимизировали. В отчете отмечается, что диктатор вместе со своей семьей больше не посещают свои привычные места проживания в Московской области и на Валдае – отдаленной президентской резиденции между Москвой и Санкт-Петербургом.

В документе также отмечается, что Путин в этом году не появлялся на военных объектах, хотя в прошлом году такие поездки были якобы регулярными. Чтобы скрыть такие ограничения Кремль использует заранее подготовленные записи с участием президента.

В то же время в досье говорится о том, что с 2022 года Путин часто находится в модернизированных бункерах, в частности в Краснодаре, что рядом с Черным морем и в нескольких часах езды от столицы России.

Также известно, что российский диктатор расширил полномочия Федеральной службы охраны, которая ранее обеспечивала защиту только Герасимову в высшем военном руководстве, добавив в список охраны еще десять старших командиров.

В отчете утверждается, что усиление собственных мер безопасности Путиным произошло после этого расширения полномочий ФСО.

Интересно! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала заметил, что Москва тщательно готовится к параду 9 мая. Из Казани и Грозного стягивают в столицу дополнительные системы ПВО – такие меры направлены на защиту Кремля от беспилотников.



В то же время военный обозреватель Василий Пехньо уверен, что украинские силы не будут атаковать парад на Красной площади – им выгодно, чтобы Кремль только думал о таких намерениях Киева. На самом деле дроны ВСУ могли бы нацелиться на такие "обнаженные" объекты в ряде российских регионов.

Какие проблемы есть у россиян из-за войны в Украине?

Западные эксперты оценивают, что на войне в Украине Россия теряет около 30 000 погибших и раненых солдат ежемесячно. Специалисты также отмечают, что такие потери не соответствуют достигнутым результатам. Также недовольство внутри России растет из-за регулярных и эффективных атак украинских беспилотников на объекты в глубоком тылу.

К слову, в течение апреля украинские силы по меньшей мере трижды ударили по Туапсе, где расположен нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Последствия атаки более чем ощутимы – над регионом неделями стоит черный густой дым, с неба льется нефтяной дождь, а местные жалуются на бездействие властей. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Канала отметил, что подобные удары будут только усиливаться, поскольку остановка экономики врага – единственный способ остановить военную машину Кремля.

Из-за войны в Украине также появились ощутимые экономические последствия – в некоторых городах фиксируют перебои со связью.

Война начинает поражать городскую элиту, которая до сих пор была в основном изолирована от влияния вторжения,

– говорится в отчете.

Возможен ли государственный переворот?

В 2025 году в Кремле и непосредственно у Путина возросло беспокойство относительно возможной утечки секретной информации, а также риска заговора или попытки государственного переворота. В отчете отмечается, что диктатор якобы особенно опасается использования дронов как потенциального инструмента покушения со стороны представителей российской политической элиты.

Согласно информации из досье, бывший министр обороны, который сейчас занимает должность секретаря Совета Безопасности Сергей Шойгу, "связан с риском государственного переворота, поскольку он сохраняет значительное влияние в высшем военном командовании".

В то же время арест экс-заместителя Минобороны России и близкого соратника Шойгу Руслана Цаликова 5 марта рассматривают как нарушение неформальных договоренностей о взаимной защите между представителями элит. Это, говорят, ослабляет позиции Шойгу и повышает риск того, что он сам может стать фигурантом расследований.

Попытка государственного переворота в России состоялась в июне 2023 года, когда Евгений Пригожин возглавил марш на Москву, однако, как известно, он не удался.

Какие российские высокопоставленные военные оказались под угрозой?

Утром 28 апреля в Хабаровском крае на лестничной клетке дома, где живет генерал-майор Азатбек Омурбеков, взорвался почтовый ящик. Предположительно, высокопоставленного военного России, который отдавал приказы солдатам во время оккупации Бучи Киевской области в 2022 году, пытались ликвидировать.

Однако тогда появилась информация о якобы ликвидации подполковника Сергея Кузьменко – он якобы находился в соседнем подъезде. Впрочем, подтверждение такой версии весьма сомнительны. Тогда как состояние здоровья самого Омурбекова не разглашают, а инцидент пытаются скрыть.

Всего с 2022 года украинские силы ликвидировали по меньшей мере 19 российских генералов. Среди них – Андрей Суховецкий, Олег Митяев, Владимир Фролов и другие. Некоторые высокопоставленные военнослужащие погибли глубоко в тылу России в результате диверсий.

С 2024 по 2025 год были ликвидированы начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков и начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанила Сарварова. Последний был убит при взрыве автомобиля в Москве.