Об этом написали The Economist. Журналисты указали, что Ли – один из самых известных западных аналитиков, который специализируется именно на российско-украинской войне.

По мнению Роба Ли, современную войну в Украине можно сравнить с концом Первой мировой войны. Тогда фронт замер и не двигался, а стороны истощились. Но в 1918 году появилась новая тактика – сочетание прицельного артиллерийского огня и хорошо подготовленных штурмовых групп.

Она, в конце концов, дала свои плоды, ведь снова стали возможными решающие прорывы. Таким образом окопная, позиционная, война закончилась.

Сейчас происходит нечто похожее. Предположительно, развитие технологий и тактики помогут возобновить маневровые бои.

Аналитик предположил, что все может выглядеть так: ВСУ могут создать так называемые острова преимущества – в конкретном месте и в конкретное время. Разведка будет тщательно узнавать ситуацию, другие рода войск будут отвлекать врага, а тем временем будут накапливаться силы.

Впоследствии ВСУ должны полностью парализовать работу российских беспилотников на конкретном участке фронта. Бойцы должны вывести из строя терминалы связи, массированно атаковать дронами и массированно обстреливать вражеских дронаров артиллерией.

Когда "котел" россиян будет открыт, в бой пойдет бронетехника. Если Силы обороны стремительно выйдут на 5 – 10 километров за линию фронта, это разрушит логистику и управление россиян. И даже позволит разгромить врага.

Роб Ли предполагает, что такой сценарий возможен до конца 2026 года.