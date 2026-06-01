Про це написали в The Economist. Журналісти вказали, що Лі – один з найвідоміших західних аналітиків, який спеціалізується саме на російсько-українській війні.

Що відомо про можливий бронетанковий прорив ЗСУ на фронті?

На думку Роба Лі, сучасну війну в Україні можна порівняти з кінцем Першої світової війни. Тоді фронт завмер і не рухався, а сторони виснажилися. Але в 1918 році з'явилася нова тактика – поєднання прицільного артилерійського вогню та добре підготовлених штурмових груп.

Вона, зрештою, дала свої плоди, адже знову стали можливими вирішальні прориви. Таким чином окопна, позиційна війна закінчилася.

Зараз відбувається щось схоже. Імовірно, розвиток технологій і тактики допоможе відновити маневрові бої.

Аналітик припустив, що все може виглядати так: ЗСУ можуть створити так звані острови переваги – в конкретному місці та в конкретний час. Розвідка ретельно дізнаватиметься ситуацію, інші роди військ відволікатимуть ворога, а тим часом будуть накопичуватися сили.

Згодом ЗСУ повинні повністю паралізувати роботу російських безпілотників на конкретній ділянці фронту. Бійці мають вивести з ладу термінали зв'язку, масовано атакувати дронами й масовано обстрілювати ворожих дронарів артилерією.

Коли "котел" росіян буде відкрито, у бій піде бронетехніка. Якщо Сили оборони стрімко вийдуть на 5 – 10 кілометрів за лінію фронту, це зруйнує логістику й управління росіян. І навіть дозволить розгромити ворога.

Роб Лі припускає, що такий сценарій можливий до кінця 2026 року.