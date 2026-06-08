Про це Туск написав у понеділок, 8 травня, у соцмережі Х.

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Туск закликав лідерів Польщі та України до розмови

За словами польського прем'єра, дипломатичні зусилля щодо скандалу щодо присвоєння одному з підрозділів ССО найменування на честь "Героїв УПА" не дали результатів.

Він закликав президентів України та Польщі провести пряму та відверту розмову,

наголосивши, що напруженість між країнами грає на користь Росії.

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Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт – в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх,

– написав Туск.

Підтримав позицію прем'єра Польщі й глава українського МЗС Андрій Сибіга. Він наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ні українцям, ні полякам.

Зауважимо, у понеділок, 8 червня, заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Навроцький ініціював винесення на розгляд питання про можливе позбавлення президента України Зеленського державної нагороди.