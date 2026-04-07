Уже с 1 февраля 2026 года Польша перешла к более жесткой системе контроля над выплатами, и они стали условными: для того, чтобы получить право на них, украинцам нужно соответствовать нескольким требованиям. И в апреле ситуация становится еще более запутанной, ведь некоторые люди могут получить двойную выплату, пишет InPoland.

Интересно Ваш чемодан может не долететь: эксперты объяснили неожиданный риск популярного лайфхака

Почему украинцы могут получить две выплаты 800+ в апреле?

Допомого 800+ выплачивается в Польше определенного числа каждого месяца, и иногда из-за праздников или выходных этот график выплат может измениться. В частности, такая ситуация складывается в апреле – и это приведет к тому, что часть украинцев получат помощь дважды.

Те, кто ожидают выплаты 2 мая, получат деньги на счета раньше. 2 мая приходится на субботу, следовательно деньги должны были бы прийти 1 мая, в пятницу. Но 1 мая в Польше – это государственный выходной.

Поэтому ZUS перечислит деньги еще раньше, 30 апреля, поэтому таким образом некоторые люди в Польше получат помощь 800+ дважды – 2 и 30 апреля.

Но следует понимать – это не дополнительные средства, а обычная майская выплата, что пришла чуть раньше.

Кто может получить право на помощь 800+?

Основные изменения, введены в феврале 2026, касаются таких пунктов, пишет EnableMe.

Повторное подтверждение права на выплаты – семья должна подать заявление повторно из-за обновления критериев и требований.

– семья должна подать заявление повторно из-за обновления критериев и требований. Фактическое проживание в Польше родителей и ребенка . ZUS будет проверять данные о пересечении границы, соответствие адреса проживания и длительные выезды за пределы страны.

. ZUS будет проверять данные о пересечении границы, соответствие адреса проживания и длительные выезды за пределы страны. Обязательное образование ребенка – одно из ключевых условий получения помощи – это обучение ребенка в польском детском саду или школе.

– одно из ключевых условий получения помощи – это обучение ребенка в польском детском саду или школе. Профессиональная или экономическая активность родителей – ZUS будет проверять, был ли один из родителей активным перед подачей заявления – официально работал, вел предпринимательскую деятельность и тому подобное.

Что еще следует знать украинцам в Польше?