Вже з 1 лютого 2026 року Польща перейшла до більш жорсткої системи контролю над виплатами, і вони стали умовними: для того, аби отримати право на них, українцям потрібно відповідати кільком вимогам. І у квітні ситуація стає ще заплутанішою, адже деякі люди можуть отримати подвійну виплату, пише InPoland.

Чому українці можуть отримати дві виплати 800+ у квітні?

Допомого 800+ виплачується у Польщі певного числа кожного місяця, та іноді через свята чи вихідні цей графік виплат може змінитися. Зокрема, така ситуація складається у квітні – і це призведе до того, що частина українців отримають допомогу двічі.

Ті, хто очікують виплати 2 травня, отримають гроші на рахунки раніше. 2 травня припадає на суботу, отже гроші мали б прийти 1 травня, у п'ятницю. Але 1 травня у Польщі – це державний вихідний.

Відтак ZUS перерахує гроші ще раніше, 30 квітня, тож таким чином деякі люди у Польщі отримають допомогу 800+ двічі – 2 та 30 квітня.

Та слід розуміти – це не додаткові кошти, а звичайна травнева виплата, що прийшла трохи раніше.

Хто може отримати право на допомогу 800+?

Основні зміни, запроваджені у лютому 2026 року, стосуються таких пунктів, пише EnableMe.

Повторне підтвердження права на виплати – родина має подати заяву повторно через оновлення критеріїв та вимог.

– родина має подати заяву повторно через оновлення критеріїв та вимог. Фактичне проживання в Польщі батьків та дитини . ZUS перевірятиме дані про перетин кордону, відповідність адреси проживання та тривалі виїзди за межі країни.

. ZUS перевірятиме дані про перетин кордону, відповідність адреси проживання та тривалі виїзди за межі країни. Обов'язкова освіта дитини – одна з ключових умов отримання допомоги – це навчання дитини у польському дитячому садку чи школі.

– одна з ключових умов отримання допомоги – це навчання дитини у польському дитячому садку чи школі. Професійна чи економічна активність батьків – ZUS перевірятиме, чи був одним з батьків активним перед подачею заяви – офіційно працював, вів підприємницьку діяльність тощо.

Що ще слід знати українцям у Польщі?